Seznam.cz podal žalobu na Babiša za poškodzovanie dobrej povesti
Premiér v reakcii na podanie žaloby uviedol, že si za svojimi výrokmi stojí.
Autor TASR
Praha 3. marca (TASR) - Najväčšia internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreja Babiša. Dôvodom sú podľa spoločnosti silnejúce útoky na ňu a ochrana dobrej povesti firmy. V utorok to oznámila hovorkyňa spoločnosti Aneta Kapuciánová. Na základe správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš podľa Seznamu opakovane verejne šíri nepravdivé tvrdenia o tom, že spoločnosť v súvislosti s výplatou dividend nezaplatila zrážkovú daň vo výške asi 900 miliónov korún (takmer 37 miliónov eur).
Firma žalobu zdôvodňuje aj tým, že premiér na tlačových konferenciách opakovane útočí na novinárov z redakcií Seznam Zprávy a Novinky.cz, ktoré patria spoločnosti Seznam podnikateľa Iva Lukačoviča, a označuje ich spravodajský obsah za lživý a manipulatívny.
„Pána Babiša sme na konci roka vyzvali, aby od svojich útokov upustil. To sa, bohužiaľ, nestalo, a preto žiadame o nápravu nestranný súd. Požadujeme zmazanie lživých príspevkov na jeho sociálnych sieťach, uloženie zákazu ďalšieho šírenia týchto neprávd a ospravedlnenie,“ uviedla Kapuciánová.
Premiér v reakcii na podanie žaloby uviedol, že si za svojimi výrokmi stojí. „Médiá pána Lukačoviča dlhodobo klamú, môžem to kedykoľvek dokázať,“ reagoval predseda českej vlády.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)