Seznam.cz podal žalobu na Babiša za poškodzovanie dobrej povesti

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Premiér v reakcii na podanie žaloby uviedol, že si za svojimi výrokmi stojí.

Autor TASR
Praha 3. marca (TASR) - Najväčšia internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreja Babiša. Dôvodom sú podľa spoločnosti silnejúce útoky na ňu a ochrana dobrej povesti firmy. V utorok to oznámila hovorkyňa spoločnosti Aneta Kapuciánová. Na základe správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babiš podľa Seznamu opakovane verejne šíri nepravdivé tvrdenia o tom, že spoločnosť v súvislosti s výplatou dividend nezaplatila zrážkovú daň vo výške asi 900 miliónov korún (takmer 37 miliónov eur).

Firma žalobu zdôvodňuje aj tým, že premiér na tlačových konferenciách opakovane útočí na novinárov z redakcií Seznam Zprávy a Novinky.cz, ktoré patria spoločnosti Seznam podnikateľa Iva Lukačoviča, a označuje ich spravodajský obsah za lživý a manipulatívny.

„Pána Babiša sme na konci roka vyzvali, aby od svojich útokov upustil. To sa, bohužiaľ, nestalo, a preto žiadame o nápravu nestranný súd. Požadujeme zmazanie lživých príspevkov na jeho sociálnych sieťach, uloženie zákazu ďalšieho šírenia týchto neprávd a ospravedlnenie,“ uviedla Kapuciánová.

Premiér v reakcii na podanie žaloby uviedol, že si za svojimi výrokmi stojí. „Médiá pána Lukačoviča dlhodobo klamú, môžem to kedykoľvek dokázať,“ reagoval predseda českej vlády.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
