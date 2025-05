Sezóna monzúnov začala v Indii skôr, Bombaj trápi silný dážď

Naí Dillí 26. mája (TASR) – Indické mesto Bombaj v pondelok zasiahli silné dažde a tamojší meteorologický úrad (IMD) vydal výstrahu pred extrémnym počasím až do utorka. Sezóna monzúnov v štáte Maháráštra podľa neho začala o približne dva týždne skôr než obvykle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Všetkým obyvateľom odporúčame zostať vnútri a vyhnúť sa presunom, pokiaľ to nie je nevyhnutné,“ uviedli predstavitelia Bombaja v oficiálnom vyhlásení a ľudí vyzvali na spoluprácu. IMD varoval pred „extrémne silným dažďom“ a podľa neho ide o najskorší začiatok sezóny monzúnov od roku 2000.



Južná Ázia sa v posledných rokoch čoraz viac otepľuje, no vedcom zatiaľ nie je jasné, ako presne klimatické zmeny ovplyvňujú aj monzúny.



Sezóna monzúnov každoročne od júna do septembra prináša do južnej Ázie 70 až 80 percent ročných zrážok. Má zásadný význam pre poľnohospodárstvo, no prináša tiež ničivé zosuvy pôdy a záplavy.



V Indii sa zvyčajne začína v júni a monzún sa postupne presúva ďalej na sever, až kým nepokryje celú krajinu. Do Maháraštry dažde zvyčajne dorazia okolo 7. júna.