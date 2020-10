Shakespearovo Prvé fólio vydražili za desať miliónov dolárov

New York 15. októbra (TASR) - Výtlačok zbierky divadelných hier od Williama Shakespeara z roku 1623, známej pod označením "Prvé fólio", vydražili v stredu v New Yorku za rekordných desať miliónov dolárov. Táto kniha, vydaná sedem rokov po dramatikovej smrti, bola prvou súbornou publikáciou jeho hier. Správu priniesla stanica BBC.



Z knihy existuje približne 235 výtlačkov, ale v súkromnom vlastníctve sa nachádza iba niekoľko kompletných verzií. Vydanie predané na newyorskej aukcii je prvým kompletným výtlačkom tohto diela, ktoré sa dostalo do dražby od roku 2001, keď zaň záujemca zaplatil 6,1 milióna dolárov. Išlo vtedy taktiež o rekordnú sumu.



Zbierku, ktorú vydražili tento týždeň, ponúkla do dražby súkromná škola Mills College v kalifornskom Oaklande, ktorá dielo vlastnila od 60. rokov minulého storočia. Identitu kupcu aukčný dom Christie's bezprostredne nezverejnil. Christie's odhadol hodnotu publikácie na približne štyri až šesť miliónov dolárov.



"Prvé fólio" obsahuje celkovo 36 Shakespearových hier, z ktorých 18 nebolo zaznamenaných iným spôsobom. Bez tejto publikácie by neexistoval zápis hier ako Macbeth, Trojkráľový večer, Július Cézar či Búrka, vysvetľuje BBC. Zhruba 900-stranová kniha zahŕňa komédie, tragédie aj historické hry.



Väčšina z 235 známych výtlačkov Prvého fólia nie je kompletná. Jeden, z vlastníctva Oxfordskej univerzity, sa v roku 2003 predal za 3,5 milióna libier. Predpokladá sa, že v súkromných rukách je päť alebo šesť kompletných verzií.