< sekcia Zahraničie
Shakira, Madonna či Tom Cruise sú súčasťou finálovej šou MS vo futbale
Herci Jason Sudeikis a Brendan Hunt v úlohách zo seriálu „Ted Lasso“ propagovali jeho nadchádzajúcu sériu a futbalovým spôsobom „striedali“ Justina Biebera.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
East Rutherford 19. júla (TASR) - Pred nedeľným finále MS vo futbale medzi Španielskom a Argentínou vystúpili Jennifer Hudsonová, Robbie Williams a Post Malone, herec Tom Cruise zasa burcujúcim prejavom vítal oboch finalistov. Polčasová prestávka mundialu mala premiérovo half time show v štýle amerického Super Bowlu.
Williams vystúpil s hymnou FIFA „Desire“, pridali sa k nemu aj Nicole Scherzingerová a talianska speváčka Laura Pausiniová. Williams vydal skladbu pred rokom, no začiatkom tohto týždňa predstavil novú verziu s oboma speváčkami. Ešte predtým vyšiel ako prvý na ihrisko streamer IShowSpeed, ktorý zaspieval skladbu „Champions“ venovanú majstrovstvám sveta. Po ňom bol na rade Post Malone. Zaspieval úplne novú skladbu „Chrome Heartbreaker“ a následne sa k nemu pridal Swae Lee. Spoločne predviedli svoj duet „Sunflower“ z roku 2018 na pódiu uprostred ihriska, ktorému dominovali šesťuholníkové prvky.
Po nich vystúpil Tom Cruise, ktorý bol aj súčasťou záverečného ceremoniálu olympijských hier v Paríži: „Dnes zostali už iba dva tímy: Espana! Y Argentina!“ Počas väčšiny turnaja púšťali národné hymny zo záznamu, v nedeľu však zazneli naživo. Držiteľka cien Emmy, Grammy, Oscar a Tony Jennifer Hudsonová zaspievala americkú. Súbor Spanish Brass zahral inštrumentálnu španielsku hymnu, po nej nasledovala argentínska, ktorú zaspievala popová speváčka Maria Becerrová.
Madonna otvorila polčasovú šou majstrovstiev sveta svojím tanečno-popovým hitom „Music“ z roku 2000. Pridali sa k nej niekdajšie brazílske futbalové hviezdy Ronaldo a Ronaldinho. Vystúpenie sa začalo sekvenciou na kolieskovom klzisku, po ktorej Madonna vošla na štadión na plážovej bugine a spievala aj so spomínanými Brazílčanmi. Venezuelský dirigent Gustavo Dudamel viedol orchester pri skladbe „Seven Nation Army“ od skupiny The White Stripes, ktorá sa rokmi stala športovou hymnou. Animal a ďalšie postavičky zo seriálu The Muppets pritom poskakovali a tancovali. O niekoľko okamihov neskôr vyšla na ihrisko kórejská K-popová skupina BTS a zaspievala skladbu „Dynamite“.
Herci Jason Sudeikis a Brendan Hunt v úlohách zo seriálu „Ted Lasso“ propagovali jeho nadchádzajúcu sériu a futbalovým spôsobom „striedali“ Justina Biebera. Ten následne spomalil tempo skladbou „Everything Hallelujah“. Shakira a Burna Boy následne predviedli svoju hymnu „Dai Dai“, ktorá zaznela pred výkopom všetkých 104 zápasov na turnaji. Šou uzavrel zbor žiakov základnej školy zo Staten Islandu.
Williams vystúpil s hymnou FIFA „Desire“, pridali sa k nemu aj Nicole Scherzingerová a talianska speváčka Laura Pausiniová. Williams vydal skladbu pred rokom, no začiatkom tohto týždňa predstavil novú verziu s oboma speváčkami. Ešte predtým vyšiel ako prvý na ihrisko streamer IShowSpeed, ktorý zaspieval skladbu „Champions“ venovanú majstrovstvám sveta. Po ňom bol na rade Post Malone. Zaspieval úplne novú skladbu „Chrome Heartbreaker“ a následne sa k nemu pridal Swae Lee. Spoločne predviedli svoj duet „Sunflower“ z roku 2018 na pódiu uprostred ihriska, ktorému dominovali šesťuholníkové prvky.
Po nich vystúpil Tom Cruise, ktorý bol aj súčasťou záverečného ceremoniálu olympijských hier v Paríži: „Dnes zostali už iba dva tímy: Espana! Y Argentina!“ Počas väčšiny turnaja púšťali národné hymny zo záznamu, v nedeľu však zazneli naživo. Držiteľka cien Emmy, Grammy, Oscar a Tony Jennifer Hudsonová zaspievala americkú. Súbor Spanish Brass zahral inštrumentálnu španielsku hymnu, po nej nasledovala argentínska, ktorú zaspievala popová speváčka Maria Becerrová.
Madonna otvorila polčasovú šou majstrovstiev sveta svojím tanečno-popovým hitom „Music“ z roku 2000. Pridali sa k nej niekdajšie brazílske futbalové hviezdy Ronaldo a Ronaldinho. Vystúpenie sa začalo sekvenciou na kolieskovom klzisku, po ktorej Madonna vošla na štadión na plážovej bugine a spievala aj so spomínanými Brazílčanmi. Venezuelský dirigent Gustavo Dudamel viedol orchester pri skladbe „Seven Nation Army“ od skupiny The White Stripes, ktorá sa rokmi stala športovou hymnou. Animal a ďalšie postavičky zo seriálu The Muppets pritom poskakovali a tancovali. O niekoľko okamihov neskôr vyšla na ihrisko kórejská K-popová skupina BTS a zaspievala skladbu „Dynamite“.
Herci Jason Sudeikis a Brendan Hunt v úlohách zo seriálu „Ted Lasso“ propagovali jeho nadchádzajúcu sériu a futbalovým spôsobom „striedali“ Justina Biebera. Ten následne spomalil tempo skladbou „Everything Hallelujah“. Shakira a Burna Boy následne predviedli svoju hymnu „Dai Dai“, ktorá zaznela pred výkopom všetkých 104 zápasov na turnaji. Šou uzavrel zbor žiakov základnej školy zo Staten Islandu.