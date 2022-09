Shakira sa musí postaviť pred súd za údajné daňové podvody

Barcelona 27. septembra (TASR) - Španielsky súd v utorok rozhodol, že kolumbijská popová speváčka Shakira sa bude zodpovedať v súvislosti s obvinením z "podvodného" nezaplatenia daní. TASR informuje podľa správy AFP.



Prokuratúra obvinila 45-ročnú umelkyňu zo šiestich daňových trestných činov, za čo jej hrozí okrem pokuty osemročné väzenie. Podľa obvinenia nezaplatila 14,5 milióna eur na daniach z príjmov zarobených v rokoch 2012 až 2014. Shakira opakovane popiera akékoľvek pochybenia.



Speváčka sa presťahovala do Španielska v roku 2011, keď sa verejnosť dozvedela o jej vzťahu s futbalistom FC Barcelona Gerardom Piquém, ale až do roku 2015 si udržiavala oficiálny daňový pobyt na Bahamách. Pár, ktorý má spolu dve deti, v júni oznámil rozchod.



Prokuratúra v Barcelone tvrdí, že víťazka Grammy v rokoch 2012-2014 viac ako polovicu tohto obdobia prežila v Španielsku a mala tam platiť aj dane, hoci oficiálne bydlisko mala na Bahamách.



Jej právnici tvrdia, že do Španielska sa plnohodnotne presťahovala až v roku 2015, pričom si splnila všetky daňové povinnosti. Okrem toho zaplatila ďalšie 3 milióny eur na úrokoch.



Shakira, vlastným menom Shakira Isabel Mebarak Ripollová, pre magazín Elle povedala, že hroziaci súdny proces, rozchod s Piquém, boj o opatrovníctvo detí a choroba jej otca znamenali, že to boli "jedny z najťažších hodín jej života".



Meno speváčky sa v októbri 2021 objavila v jednom z najväčších únikov finančných dokumentov, známom ako Pandora Papers, medzi verejne známymi osobami spojenými s majetkom v zahraničí.