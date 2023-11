Shakira zaplatila 6,6 milióna eur v ďalšom prípade daňového podvodu

Madrid 25. novembra (TASR) - Kolumbijská superhviezda Shakira zaplatila 6,6 milióna eur španielskemu súdu, ktorý ju vyšetruje pre nezaplatené dane, uviedol v piatok jej agent; len niekoľko dní po tom, ako sa umelkyňa dohodla, že sa vyhne súdnemu procesu v inom daňovom prípade.



TASR správu prijala od tlačovej agentúry AFP.



Španielska prokuratúra v júli otvorila druhý prípad proti tejto 46-ročnej speváčke a obvinila ju, že v roku 2018 využila sieť spoločností, z ktorých niektoré sídlili v "daňových rajoch", aby pripravila španielsky daňový úrad o približne 6,6 milióna eur vrátane úrokov a úprav. Shakira zaplatila súdu v auguste.



Platba 6,6 milióna eur neznamená speváčkinu vinu ani nevinu v danom prípade, ale je "ďalším dôkazom jej ochoty splatiť prípadné dlhy španielskym daňovým úradom", uviedli médiá.



Speváčka sa v pondelok na poslednú chvíľu dohodla so španielskou prokuratúrou, aby sa vyhla súdnemu procesu za daňové podvody, ktoré sa viažu na roky 2012-2014. V rámci tejto dohody Shakira súhlasila so zaplatením pokuty vo výške 7,3 milióna eur, čo sa rovná 50 percentám sumy nezaplatenej dane.



Shakira v tomto prípade už zaplatila španielskym daňovým úradom 17,5 milióna eur na urovnanie svojej situácie. Shakira sa so svojimi dvoma synmi presťahovala do amerického mesta Miami v apríli po rozchode s bývalým, 36-ročným obrancom futbalového klubu FC Barcelona Gerardom Piquém.