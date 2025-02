Shakira zo zdravotných dôvodov zrušila koncert v peruánskej Lime

Pouliční predavači predávajú plagáty kolumbijskej popovej speváčky Shakiry pred Národným štadiónom v Lime v nedeľu 16. februára 2025. Foto: TASR/AP

Lima 17. februára (TASR) - Kolumbijská popová speváčka Shakira zrušila svoj nedeľňajší koncert v peruánskom hlavnom meste Lima po tom, ako ju hospitalizovali s bolesťami brucha. Stalo sa tak iba krátko po začiatku jej svetového turné, prvého po siedmich rokoch, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.Shakira (48) na sociálnych sieťach napísala, že v sobotu večer musela vyhľadať pohotovosť a zostala hospitalizovaná.dodala a vyjadrila nádej, že v pondelok bude prepustená z nemocnice a bude môcť pokračovať v turné.Shakira mala na Národnom štadióne v Lime odspievať dva koncerty za sebou (16. a 17. februára). Bezprostredne nebolo známe, či sa pondelkové vystúpenie uskutoční.Populárna speváčka odštartovala turné Las mujeres ya no lloran World Tour 11. februára v brazílskom Riu de Janeiro, len niekoľko dní po tom, ako získala cenu Grammy za najlepší latino popový album (Las mujeres ya no lloran).Shakira, ktorá je jednou z najžiadenjších latinskoamerických umelkýň, zavíta ešte do rodnej Kolumbie, Čile, Argentíny, Mexika, Dominikánskej republiky, Spojených štátov a Kanady. Turné má bez zrušeného limského predstavenia 45 zastávok. Pôvodne sa malo začať už minulý rok v novembri v USA, kde boli však z organizačných dôvodov zrušené štyri koncerty. Zakončí sa 30. júna.