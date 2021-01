Shapiro:Neúčasť Trumpa na inaugurácii je odrazom politického konfliktu

Na snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

New York/Washington 20. januára (TASR) - Rozhodnutie dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa nezúčastniť sa na inaugurácii svojho nástupcu Joea Bidena je odrazom vážneho politického konfliktu. Pre TASR to povedal profesor z Kolumbijskej univerzity Robert Y. Shapiro.uviedol. Trumpovo avizovanie neúčasti na inaugurácii svojho nástupcu Joea Bidena však podľa odborníka spôsobuje medzi obyvateľmi USA zdanlivo oveľa menšie znepokojenie než politické a hospodárke krízy či kríza v spojitosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, avšak najmä oveľa menšie než súčasné nepokoje v súvislosti s nedávnym útokom prezidentových podporovateľov na Kapitol. Priaznivci odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa v stredu 6. januára vtrhli do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu v tom čase zasadali s cieľom definitívne potvrdiť Bidenovo volebné víťazstvo.Veľkým rozdielom v porovnaní s predchádzajúcimi prezidentskými inauguráciami bude podľa Shapira prítomnosť veľkého počtu príslušníkov bezpečnostných zložiek. Úradujúci minister obrany Christopher Miller podpísal 7. januára príkazy, ktorými na 30 dní aktivoval Národnú gardu zo štátov Virgínia, Pensylvánia, New York, New Jersey, Delaware a Maryland. Pentagón na inauguráciu nového prezidenta Joea Bidena, ktorá sa uskutoční túto stredu, nasadil až 25.000 príslušníkov Národnej gardy, informovala stanica CNN.Odchádzajúci americký prezident Donald Trump už vopred avizoval, že sa na Bidenovej inaugurácii nezúčastní. Biely dom vo Washingtone by mal opustiť v stredu ráno miestneho času, iba niekoľko hodín predtým, ako zloží prísahu zvolený prezident Joe Biden.Trump sa v prípade neúčasti stane piatym americkým prezidentom, ktorý nebude prítomný na prísahe svojho nástupcu. Predtým sa John Adams nezúčastnil na inaugurácii Thomasa Jeffersona (1801), jeho syn John Quincy Adams neprišiel na inauguráciu Andrewa Jacksona (1829) a Andrew Johnson nebol na inaugurácii Ulyssesa S. Granta (1869). Zatiaľ posledným prezidentom, ktorý vynechal inauguráciu, bol v roku 1974 Richard Nixon. Tomu sa stala osudnou aféra Watergate, po ktorej odstúpil a nahradil ho Gerald Ford.