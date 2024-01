Shapps: Británia je pripravená zasiahnuť voči húsíom v Červenom mori

Londýn 1. januára (TASR) - Britský minister obrany Grant Shapps v pondelok uviedol, že jeho krajina je pripravená podniknúť priame kroky voči jemenským povstalcom, tzv. húsíom, v Červenom mori, ktorí tam opakovane zaútočili na obchodné lode. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sme pripravení podniknúť priame kroky a nebudeme váhať uskutočniť ich s cieľom zabrániť ohrozeniu slobody plavby v Červenom mori," uviedol Shapps v denníku The Daily Telegraph. Situáciu v tejto oblasti označil za skúšku pre medzinárodné spoločenstvo, ktorá sa vzťahuje aj na ďalšie sporné plavebné trasy vo svete.



"Ak nebudeme chrániť Červené more, vzniká riziko, že tým naberú odvahu tí, ktorí sa usilujú vytvárať hrozby inde vrátane Juhočínskeho mora či Krymu," dodal.



Helikoptéry amerického vojenského námorníctva v nedeľu v Červenom mori zneškodnili tri člny húsíov, ktoré útočili na kontajnerovú loď, pripomína AFP. Shapps to na sociálnej sieti označil za neprijateľný a šokujúci čin s cieľom narušiť stabilitu globálneho obchodu. "Húsíovia musia ukončiť svoje nezákonné ťaženie voči obchodnému loďstvu a okamžite zastaviť všetky násilné útoky," dodal.



Britský minister zahraničných vecí David Cameron v nedeľu o napätej situácii v Červenom mori komunikoval so svojím iránskym náprotivkom Hosejnom Amírom Abdollahjánom. "Dal som jasne najavo, že Irán má tiež povinnosť podieľať sa na úsilí zabraňovať týmto útokom," uviedol Cameron na sociálnej sieti X. Tiež pripomenul, že Teherán húsíov dlhodobo podporuje.



Amír Abdollahján podľa vyjadrení iránskeho rezortu diplomacie kritizoval dvojaké štandardy niektorých západných krajín. Izraelu podľa jeho slov nesmie byť umožnené "spôsobiť oheň" v tejto oblasti prostredníctvom vojny v Pásme Gazy.



Iránom podporovaní húsíovia tvrdia, že ich raketové a bezpilotné útoky na kontajnerové lode sú prejavom podpory pre Palestínčanov vo vojne v Pásme Gazy, ktorá zúri medzi Izraelom a militantnou skupinou Hamas od 7. októbra 2023.



Útoky vo vodách vedúcich k Suezskému prieplavu, ktorý je dôležitým bodom pre približne 10 percent svetového obchodu, prinútili mnohé lodné spoločnosti, aby svojim plavidlám nariadili zmenu kurzu plavby.