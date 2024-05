Shapps: Británia postaví šesť nových lodí pre námornú pechotu

Londýn 14. mája (TASR) - Britský minister obrany Grant Shapps v utorok oznámil, že objedná šesť nových vojenských lodí pre Kráľovskú námornú pechotu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Shapps uviedol, že objednané lode vyrobia v Británii a pomôžu posilniť do budúcnosti britské komandá pre špeciálne obojživelné operácie.



Britská vláda oznámila, že postaví pre námornú pechotu nové lode ešte v roku 2022. "Je to niečo, čo sme schopní teraz urobiť, lebo boli prisľúbené peniaze na obranu," uviedol Shapps.



Šéf britského rezortu obrany tak podľa Reuters naznačil, kam vláda plánuje smerovať časť nedávno oznámeného zvýšeného rozpočtu na obranu. Britský premiér Rishi Sunak totiž v apríli oznámil, že zvýši do roku 2030 výdavky na obranu na 2,5 percenta HDP. Podľa Sunaka musí byť britský zbrojársky priemysel pripravený na vojnu, keďže situácia vo svete je najnebezpečnejšia od čias studenej vojny.



Nových šesť lodí postavia v rámci programu výstavby 28 lodí a ponoriek, ktoré sa stavajú alebo pripravujú pre britské námorníctvo. Tento program podľa Shappsa predstavuje "nový zlatý vek pre britské lodiarstvo". Do programu je zapojená britská zbrojárska firma BAE Systems, ktorá je najväčším dodávateľom britskej armády, a aj britská firma Babcock.



Shapps prednesie v priebehu utorka aj príhovor na konferencii Sea Power v Londýne, kde by mal povedať, že dve útočné lode britskej námornej pechoty, HMS Albion a HMS Bulwark, nevyradia z prevádzky skôr, ako to plánujú v rokoch 2033-34.