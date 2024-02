Shapps: Putin by v Británii mohol urobiť útok podobný otrave novičkom

Londýn 25. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin by na území Spojeného kráľovstva mohol opäť uskutočniť útoky podobné tým, pri ktorých bola použitá nervovoparalytická látka novičok. Uviedol to britský minister obrany Grant Shapps v rozhovore pre britské médiá. TASR správu prevzala v nedeľu z webovej stránky stanice Sky News.



Shapps v rozhovore pre denník The Sun, na ktorý sa Sky News odvolala, upozornil, že niečo také sa na britskej pôde môže zopakovať. V tejto spojitosti pripomenul útok na bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa. Toho spolu s jeho dcérou otrávili novičkom v marci v 2018 v anglickom meste Salisbury. Obaja prežili.



"Neustále sa usilujeme sledovať takéto záležitosti a zabrániť im," povedal minister. Takéto činy označil za Putinove osvedčené postupy. Ruského prezidenta tiež označil za jednu z najväčších hrozieb pre svet od (Adolfa) Hitlera.



Shapps tiež na Putina zvaľuje vinu za smrť ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom, píše Sky News. "Putin má na svojich rukách Navaľného krv. Navaľnyj nikdy nemal byť vo väzení," povedal Shapps v rozhovore. Tento ruský opozičný politika sa podľa Shapssových slov previnil tým, že sa postavil autokratickému a diktátorskému Putinovi, ktorý už v minulosti odrovnal svojich protivníkov.



Putin akúkoľvek účasť na útokoch novičkom v Spojenom kráľovstve odmieta, píše Sky News.