Shapps: Výcvik ukrajinských vojakov by mohol prebiehať na Ukrajine

Londýn 1. októbra (TASR) – Britský minister obrany Grant Shapps zvažuje možnosť presunúť výcvik ukrajinských vojakov bližšie k ukrajinským hraniciam alebo dokonca na samotnú Ukrajinu. Povedal to v rozhovore pre noviny Sunday Telegraph, neuviedol však, kedy by sa tak mohlo stať, informuje agentúra DPA.



Britské zbrojárske firmy by mali podľa možnosti vyrábať aj na Ukrajine.



"Myslím si, že najmä na západe krajiny je teraz príležitosť robiť viac vecí priamo na mieste, nielen výcvik," povedal Shapps.



Napríklad britská zbrojárska firma BAE už presunula časť výroby na Ukrajinu. "Mám veľký záujem na tom, aby k tomu prispeli aj ďalšie britské spoločnosti tým, že urobia to isté," uviedol Shapps.



Počas nedávnej návštevy Kyjeva hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o tom, ako by britské námorníctvo mohlo hrať "aktívnejšiu úlohu" v Čiernom mori, keďže Rusko pohrozilo, že lode smerujúce do ukrajinských prístavov môžu byť legitímnym cieľom jeho armády.



Od začiatku roka 2022 absolvovalo výcvik v Británii viac ako 20.000 ukrajinských vojakov. Štáty NATO oficiálne zatiaľ inštruktorov na Ukrajinu nevyslali, aby znížili riziko priamej konfrontácie s Ruskom.