Shapps žiada zvýšenie výdavkov na obranu na tri percentá HDP

Londýn 14. marca (TASR) - Britský minister obrany Grant Shapps chce, aby jeho krajina zvýšila výdavky na obranu na tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to v stredu počas návštevy Poľska, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a britských médií.



Shapps vyzval na zahrnutie tohto cieľa do volebného programu Konzervatívnej strany. "Chcem väčší rozpočet," vyhlásil. Zároveň žiada prepracovanie náboru do armády vrátane zrušenia určitých zdravotných požiadaviek a nariadenia, ktorý zakazuje vojakom nosiť bradu.



"Vymyslel som frázu 'prechod z povojnového do predvojnového' (obdobia). Musíme byť oveľa lepšie pripravení," povedal šéf britského rezortu obrany.



Obrana je podľa jeho slov najlepším spôsobom, ako sa chrániť pred vojenským konfliktom. "Takže som jednoznačne za (zvýšenie výdavkov na obranu). Žijeme v nebezpečnejšom svete, na frontovej línii máme (ruského prezidenta Vladimira) Putina, ktorý dosahuje zisky," upozornil Shapps.



Británia v súčasnosti vyčleňuje na obranu 2,27 % HDP. Vláda britského premiéra Rishiho Sunaka sa zaviazala, že zvýši výdavky v obrannom sektore na 2,5 percenta HDP "hneď, ako to umožnia ekonomické podmienky".