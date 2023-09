Shapps:Británia chce poslať na Ukrajinu inštruktorov na výcvik vojakov

Londýn 1. októbra (TASR) - Británia by mohla prvýkrát od začiatku ruskej invázie poslať na Ukrajinu armádnych inštruktorov na výcvik ukrajinských vojakov. V rozhovore pre denník The Sunday Telegraph to uviedol britský minister obrany Grant Shapps.



Shapps povedal, že v piatok hovoril s predstaviteľmi armády o poskytnutí vojenského výcviku na Ukrajine. Vyzval tiež viac britských zbrojárskych spoločností, aby tam zriadili svoje továrne.



Británia a jej spojenci sa doteraz vyhýbali oficiálnej prítomnosti svojich vojakov na Ukrajine, aby znížili riziko priameho konfliktu s Ruskom, píše agentúra Reuters.



Británia vycvičila za posledný rok približne 20.000 ukrajinských vojakov a päťtýždňový program plánuje ponúknuť ešte podobnému počtu Ukrajincov.



Shapps vo štvrtok počas návštevy Kyjeva potvrdil pokračujúcu podporu Ukrajiny v jej boji proti ruskej vojenskej agresii. Rokoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.