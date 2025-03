Shea: Európa musí znížiť závislosť od USA, ich záujmy sa líšia

Bratislava/Londýn 5. marca (TASR) - Európa musí urýchlene znížiť závislosť od Spojených štátov, a to najmä v oblasti bezpečnosti a obrany. Jej záujmy sa výrazne líšia od záujmov presadzovaných súčasnou administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v rozhovore pre TASR bývalý dlhoročný predstaviteľ Severoatlantickej aliancie (NATO) a analytik Jamie Shea.



"Posledný mesiac bol pre Európu výzvou na prebudenie. Konalo sa niekoľko mimoriadnych summitov, na ktorých (lídri) zisťovali, ako môže byť Európa oporou Ukrajine, zvýšiť vlastné rozpočty na obranu až na tri percentá HDP alebo viac či zvýšiť obrannú a zbrojnú výrobu, aby bola schopná odradiť Rusko pri menšej americkej podpore v NATO alebo dokonca pri úplnom vystúpení USA z NATO," spresnil Shea.



Medzi lídrami na mimoriadnych summitoch podľa neho panuje všeobecná zhoda, ale menšie rozpory sú napríklad v prípade zaslania vojsk na Ukrajinu a úrovne ambícií v oblasti výdavkov na obranu. "V samotnej EÚ je situácia zložitejšia vzhľadom na veľmi odlišnú zahraničnú politiku, ktorú uplatňujú Maďarsko a Slovensko," zdôraznil pre TASR.



Práve preto by sa krajiny podľa neho mali pri pomoci Ukrajine koordinovať v rámci "koalície ochotných európskych štátov, ktoré chcú a sú schopné napredovať". Poukázal na to, že do tohto procesu sa môžu zapojiť aj mimoúnijné, či dokonca mimoeurópske krajiny, ako Británia, Turecko a Kanada. Rozhodovací proces Európskej únie je podľa jeho slov byrokratickejší a v otázkach zahraničnej politiky a obrany podlieha pravidlu jednomyseľnosti. To ho robí zraniteľným v prípade blokovania euroskeptických krajín.



EÚ však podľa Sheu zohráva významnú úlohu najmä pri mobilizácii spoločného financovania výroby a obstarávania výzbroje. "(Šéfka eurokomisie) Ursula von der Leyenová navrhla na tento účel balík vo výške 800 miliárd eur. Kľúčové bude dosiahnuť súdržnosť a vzájomné prepojenie úsilia európskej koalície a inštitúcií EÚ," skonštatoval.



Pozastavenie vojenskej pomoci Spojených štátov pre Ukrajinu je podľa bývalého funkcionára NATO zlou správou. Kyjev sa v prípade neobnovenia dodávok v krátkom čase dostane do veľmi nebezpečnej vojenskej situácie vzhľadom na závislosť od amerických zbraňových systémov, náhradných dielov a munície. Ukrajina sa bez pomoci Washingtonu podľa jeho slov nemá ďalej šancu efektívne brániť.



"USA doteraz dodali zbrane za 62 miliárd dolárov a hlavné systémy, na ktoré sa Ukrajina spolieha - protivzdušná obrana Patriot, delostrelectvo ATACMS a HIMARS a F16 - sú všetky americké. Takže Európa by ich teraz musela kúpiť od USA a poslať na Ukrajinu," povedal pre TASR Shea.



Dobrou správou podľa jeho slov je, že Európania sú podľa ich vyjadrení ochotní naďalej podporovať Ukrajinu a nahradiť nedostatok dodávok z USA. "Bude im to však nejaký čas trvať, pretože musia nakúpiť zbrane na medzinárodných trhoch a zvýšiť domácu výrobu. Rozdiel medzi ukončením dodávok z USA a zvýšením európskych dodávok sa bude Putin snažiť využiť," myslí si.



Vo štvrtok sa uskutoční mimoriadny summit lídrov EÚ v Bruseli. Shea od neho očakáva schválenie nového mechanizmu financovania obrannej výroby v EÚ, vrátane nových dohôd o deficite, spoločnom obrannom fonde EÚ, prerozdelenia existujúcich stabilizačných fondov EÚ na obranu či vymedzenia základných spoločných spôsobilostí, ktoré musí EÚ rozvíjať na zníženie svojej závislosti od USA.