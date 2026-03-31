Sheinbaumová avizuje protesty po úmrtí ďalšieho Mexičana v USA
Autor TASR
Mexiko 31. marca (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok avizovala usporiadanie protestov v súvislosti s úmrtím ďalšieho mexického imigranta v Spojených štátov. Od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu v januári minulého roka zomrelo vo väzbe alebo pri zásahoch imigračných úradov v USA dovedna už 14 Mexičanov, informovala agentúra AFP.
„Chystáme sa zorganizovať niekoľko protestných akcií v súvislosti s ďalšou smrťou Mexičana, nášho spoluobčana, v Spojených štátoch,“ vyhlásila prezidentka na tlačovej konferencii. Tentokrát ale vláda podľa nej zájde ďalej než po predošlých incidentoch, keď na vyjadrenie protestu zasielala americkým úradom diplomatické nóty.
Podrobnosti o akciách majú byť oznámené neskôr v pondelok na tlačovej konferencii v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia. Mexického občana zadržiavali v centre v kalifornskom meste Adelanto a potom ho previezli do nemocnice vo Victorville, kde zomrel, uviedlo v piatok mexické ministerstvo zahraničných vecí.
Americký Colný a imigračný úrad (ICE), ktorý vykonáva protiimigračné zásahy v USA, v pondelok smrť Mexičana potvrdil. Podľa vyhlásenia si pracovníci zadržiavacieho centra 25. marca všimli, že leží v posteli v bezvedomí a nereaguje, tak sa ho pokúsili oživiť. Za mŕtveho ho podľa ICE vyhlásili po prevoze do nemocnice. V minulosti bol vraj odsúdený za držbu omamnej látky a krádež.
Donald Trump po návrate do Bieleho domu na druhé funkčné obdobie prisľúbil zintenzívnenie zásahov proti nelegálnym imigrantom a ich následné vyhosťovanie.
