Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Zahraničie

Sheinbaumová hovorila s Trumpom o bezpečnosti aj obchode s drogami

.
Na snímke Claudia Sheinbaumová. Foto: TASR/AP

Trump minulý týždeň v rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že Mexiko ovládajú kartely, a navrhol, aby USA zaútočili na ich pozemné ciele s cieľom poraziť ich, pripomína Reuters.

Autor TASR
Mexiko 12. januára (TASR) - Prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová v pondelok oznámila, že viedla so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom dobrý rozhovor o bezpečnosti a úsilí eliminovať obchodovanie s drogami. Lídri diskutovali niekoľko dní po tom, ako prezident USA pohrozil pozemnými útokmi proti drogovým kartelom v Mexiku, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

„Hovorili sme o rôznych témach vrátane bezpečnosti s ohľadom na suverenitu našej krajiny, obmedzenia obchodovania s drogami, obchodu a investícií,“ uviedla Sheinbaumová na platforme X. „Spolupráca a kooperácia so vzájomným rešpektom vždy prinášajú výsledky,“ dodala mexická prezidentka vo svojom príspevku.

O potrebe posilnenia spolupráce medzi oboma krajinami hovoril v nedeľu aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio so svojím mexickým rezortným partnerom Juanom Ramónom de la Fuentem. Primárnym cieľom takéhoto partnerstva by bolo rozbiť násilné narkoteroristické siete v Mexiku a zastaviť obchodovanie s fentanylom a zbraňami, uviedol vo vyhlásení hovorca amerického rezortu diplomacie Tommy Pigott.

Trump minulý týždeň v rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že Mexiko ovládajú kartely, a navrhol, aby USA zaútočili na ich pozemné ciele s cieľom poraziť ich, pripomína Reuters.

AFP dodáva, že Mexiko vlani vydalo desiatky vodcov kartelov do Spojených štátov a posilnilo spoluprácu na spoločnej hranici. Sheinbaumová však opakovane vyjadrila nesúhlas s akoukoľvek vojenskou intervenciou zvonku.
.

Neprehliadnite

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami

P.Pellegrini, R.Raši i R.Fico deklarujú zhodu pri zásadných otázkach