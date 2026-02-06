< sekcia Zahraničie
Sheinbaumová: Mexiko pošle Kube humanitárnu pomoc
Autor TASR
Mexiko 6. februára (TASR) - Mexiko v nadchádzajúcich dňoch pošle humanitárnu pomoc Kube, oznámila v piatok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Stredoamerická krajina zároveň pokračuje v rokovaniach so Spojenými štátmi o možnosti obísť americkú ropnú blokádu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump v januári vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ a že Havana by mala „uzavrieť dohodu“, lebo inak za to zaplatí podobne ako Venezuela. Prezidenta Venezuely Nicolása Madura v januári zajali a odviezli z krajiny americké špeciálne jednotky.
Trump zároveň pohrozil sankciami krajinám, ktoré sa rozhodnú pomôcť Kube. Caracas bol kľúčovým spojencom Havany a jej dôležitým dodávateľom ropy. Tento karibský ostrov už teraz zápasí s výpadkami v dodávkach elektriny v dôsledku nedostatku paliva.
Sheinbaumová v piatok novinárom povedala, že jej vláda pripravuje dodávku humanitárnej pomoci, najmä potravín a ďalších zásob, o ktoré Kuba požiadala. Túto pomoc Mexiko odošle do pondelka.
Prezidentka dodala, že pokračujú „diplomatické snahy“ obnoviť dodávky ropy. Zároveň zopakovala, že nechce, aby boli na jej krajinu uvalené sankcie.
Pri tlaku zo strany USA hrozí, že Kuba upadne do úplnej tmy, keďže jej elektrárne majú problém bez paliva udržať stabilné dodávky prúdu.
Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že poskytne šesť miliónov dolárov na pomoc Kubáncom prostredníctvom katolíckej cirkvi v tejto krajine. Už predtým takto dostali obyvatelia karibského ostrova tri milióny dolárov.
