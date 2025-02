Sheinbaumová: Mexiko prijme odvetné opatrenia proti clám USA

Mexiko 2. februára (TASR) - Mexiko bude reagovať vlastnými opatreniami na clá, ktoré v sobotu zaviedol americký prezident Donald Trump na tovar dovezený z Mexika, Kanady a Číny. Oznámila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, píše TASR podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.



Trump nariadil 25-percentné clá na kanadský a mexický dovoz a desaťpercentné clá na tovar z Číny s platnosťou od utorka. Biely dom uviedol, že cieľom týchto ciel je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a tiež oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy.



Sheinbaumová oznámila, že požiadala ministra hospodárstva Marcela Ebrarda, aby realizoval pripravovaný "plán B". Dodala, že tento plán zahŕňa "tarifné a netarifné opatrenia na ochranu záujmov Mexika".



Prezidentka na sieti X kritizovala aj vyjadrenia Bieleho domu o tom, že jej vláda má "neprípustné spojenectvo" so skupinami obchodníkov s drogami.



"Ak niekde existuje takéto spojenectvo, je to v amerických obchodoch so zbraňami, ktoré predávajú vysoko výkonné zbrane týmto zločineckým skupinám," uviedla Sheinbaumová.



Mexická prezidentka ďalej povedala, že ak by americká vláda chcela riešiť problém s obchodovaním s vysoko návykovou omamnou látkou fentanyl vo svojej krajine, mohla by bojovať proti predaju drog na uliciach svojich miest, čo podľa jej slov nerobí. Tiež by mohla bojovať proti "praniu špinavých peňazí, ktoré táto nelegálna činnosť, ktorá spôsobila toľko škody ich obyvateľom, generuje".



Mexiko si podľa Sheinbaumovej neželalo konfrontáciu a navrhla vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny medzi ich príslušnými tímami pre verejné zdravie a bezpečnosť, informuje BBC.



Odvetné opatrenia na americké clá už oznámil aj kanadský premiér Justin Trudeau. Kanada podľa neho zavedie 25-percetné clá na americký tovar. Varoval, že nasledujúcich pár týždňov bude pre Američanov a Kanaďanov náročných.