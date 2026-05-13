Streda 13. máj 2026
Sheinbaumová: Mexiko získa vďaka dohode s EÚ obchodné príležitosti

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová prehovorila počas stretnutia s podnikateľskými lídrami v Mexico City v pondelok 4. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mexiko 13. mája (TASR) - Mexiko si vďaka novej dohode s Európskou úniou „otvára nové obzory“ v oblasti obchodných príležitostí, uviedla v utorok mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Očakáva sa, že Sheinbaumová podpíše obchodnú dohodu s EÚ počas bilaterálneho summitu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorý sa uskutoční 22. mája v mexickom hlavnom meste.

Nová dohoda prichádza v čase, keď Mexiko, USA a Kanada pracujú na revízii svojej trojstrannej dohody o voľnom obchode.

„Je naozaj dôležité, aby sme dosiahli pokrok v našich rokovaniach týkajúcich sa revízie (Dohody USMCA) so Spojenými štátmi a Kanadou - čo je zásadne dôležité -, no zároveň si otvárame aj iné obzory,“ uviedla Sheinbaumová na tlačovej konferencii.

Mexická prezidentka poukázala na to, že modernizácia dohody s EÚ priláka do krajiny väčšie zahraničné investície a podporí predaj latinskoamerických výrobkov v Európe.

V roku 2025 bola EÚ po Spojených štátoch druhým najväčším odberateľom mexického vývozu s objemom vyše 27 miliárd dolárov. Dovoz z EÚ presiahol 66 miliárd dolárov, čím sa blok stal tretím najväčším dodávateľom tovaru v Mexiku.

Sheinbaumová zopakovala, že nesúhlasí s clami, ktoré Trump uvalil na automobilový a oceliarsky priemysel a ktoré mali dopad na Mexiko. Trvala však na tom, že medzi Mexikom a Spojenými štátmi neexistuje „žiadne bilaterálne napätie“.
