Sheinbaumová navrhuje ústavnú reformu na ochranu národnej suverenity

Mexiko 20. februára (TASR) - Mexická prezidenta Claudia Sheinbaumová vo štvrtok upozornila, že Mexiko nikdy nebude tolerovať "inváziu" Spojených štátov do svojej národnej suverenity. Uviedla tiež, že navrhne ústavnú reformu zameranú na ochranu národnej suverenity Mexika. Vyjadrila sa tak deň po tom, čo administratíva amerického prezident Donalda Trumpa označila mexické drogové kartely za teroristické organizácie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Toto nemôže byť príležitosťou pre Spojené štáty, aby narušili našu suverenitu," vyhlásila mexická prezidentka. "V prípade Mexika ide o spoluprácu a koordináciu, nikdy nie o podriadenie sa alebo intervenciu, a už vôbec nie o inváziu," dodala.



Mexiko podľa Sheinbaumovej rozšíri právne kroky proti americkým výrobcom zbraní. Tých mexická vláda obviňuje z nedbanlivosti pri predaji zbraní, ktoré sa dostávajú do rúk pašerákom drog. Žaloba by mohla viesť k novému obvineniu z údajnej spoluúčasti s teroristickými skupinami, uviedla prezidentka.



Americká vláda v stredu v oznámení uviedla, že osem latinskoamerických zločineckých organizácií bude podľa nariadenia, ktoré Trump podpísal ihneď po januárovej inaugurácii, označených za zahraničné teroristické organizácie. Medzi týmito skupina je niekoľko mexických kartelov.



V Trumpovom nariadení je uvedené, že kartely "predstavujú pre národnú bezpečnosť väčšiu hrozbu, než akú predstavuje tradičný organizovaný zločin".



Sheinbaumová povedala, že USA nekonzultovali s jej vládou rozhodnutie označiť mexické kartely za teroristické organizácie, píše Reuters.



AFP tvrdí, že tento krok americkej administratívy vyvolal špekulácie o možnej vojenskej akcii. Trump podľa Reuters myšlienku o jednostrannej vojenskej akcii v Mexiku opakovane prezentoval počas svojej prezidentskej kampane.