Sheinbaumová obvinila USA zo zasahovania do záležitostí Mexika
Autor TASR
Mexiko 1. júna (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v nedeľu obvinila Spojené štáty zo zasahovania do vnútorných záležitostí jej krajiny. „Neakceptujeme takéto zasahovanie. Sme slobodná, nezávislá a suverénna krajina,“ povedala svojim priaznivcom na zhromaždení v Mexiku pri príležitosti druhého výročia svojho zvolenia do úradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Prezidentka uviedla, že agentúra amerického ministerstva spravodlivosti požiadala o zadržanie desiatich Mexičanov, aby boli vydaní do Spojených štátov. Podľa Sheinbaumovej medzi nimi figuruje aj guvernér, starosta či súčasný senátor. Neuviedla však mená týchto osôb, ani neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti. Agentúra DPA upozorňuje, že tieto informácie nebolo možné bezprostredne overiť.
Ak cudzie krajiny rozhodujú o tom, kto je vinný a kto nie, alebo vyvíjajú tlak na mexické inštitúcie, nejde už o spoluprácu, ale o (vonkajšie) zasahovanie, povedala Sheinbaumová.
„Mexiko nie je nikoho piňata,“ dodala. (Piňata je uzavretá nádoba vyrobená z tvrdšieho papiera, do ktorej deti udierajú palicou, kým z nej nevypadnú sladkosti alebo oriešky - pozn. TASR).
Prezidentka vyzvala svojich podporovateľov, aby v najbližších týždňoch zorganizovali na námestiach informačné podujatia zameraná na vysvetľovanie významu obrany národnej suverenity. Jej komentáre prichádzajú v čase rastúcej diskusie v Mexiku o zahraničnom vplyve na voľby.
Parlament nedávno schválil ústavnú reformu podporovanú vládnucou stranou Morena vedenou Sheinbaumovou, ktorá by umožnila anulovanie volieb, v prípade preukázania zahraničného zasahovania.
