Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Zahraničie

Sheinbaumová odcestuje do Washingtonu, stretne sa s Trumpom a Carneym

.
Na snímke mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Foto: TASR/AP

Zahraničná cesta prichádza v čase, keď sa Mexiko a jeho dvaja severoamerickí partneri pripravujú na formálne preskúmanie dohody USMCA v kontexte rastúcich amerických ciel.

Autor TASR
Mexiko 4. decembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila vo štvrtok, že odcestuje do Washingtonu na žrebovanie Majstrovstiev sveta vo futbale 2026 a stretne sa aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Sheinbaumová počas tlačovej konferencie uviedla, že s oboma lídrami absolvuje „krátku schôdzku“, no neposkytla ďalšie podrobnosti. Zahraničná cesta prichádza v čase, keď sa Mexiko a jeho dvaja severoamerickí partneri pripravujú na formálne preskúmanie dohody USMCA v kontexte rastúcich amerických ciel a obnovených výziev Washingtonu na prerokovanie či prípadné odstúpenie od dohody.

Dohoda USMCA v roku 2020 nahradila Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) a uzavrela sa počas prvého funkčného obdobia prezidenta Trumpa. Dokument vyžaduje, aby tri krajiny po šiestich rokoch podnikli spoločné preskúmanie.

Agentúra AFP pripomína, že dohoda je kľúčová pre mexické a kanadské hospodárstvo, keďže do Spojených štátov z týchto krajín smeruje približne 80, respektíve 75 percent exportu.
.

Neprehliadnite

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje