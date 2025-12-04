< sekcia Zahraničie
Sheinbaumová odcestuje do Washingtonu, stretne sa s Trumpom a Carneym
Zahraničná cesta prichádza v čase, keď sa Mexiko a jeho dvaja severoamerickí partneri pripravujú na formálne preskúmanie dohody USMCA v kontexte rastúcich amerických ciel.
Autor TASR
Mexiko 4. decembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila vo štvrtok, že odcestuje do Washingtonu na žrebovanie Majstrovstiev sveta vo futbale 2026 a stretne sa aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Sheinbaumová počas tlačovej konferencie uviedla, že s oboma lídrami absolvuje „krátku schôdzku“, no neposkytla ďalšie podrobnosti. Zahraničná cesta prichádza v čase, keď sa Mexiko a jeho dvaja severoamerickí partneri pripravujú na formálne preskúmanie dohody USMCA v kontexte rastúcich amerických ciel a obnovených výziev Washingtonu na prerokovanie či prípadné odstúpenie od dohody.
Dohoda USMCA v roku 2020 nahradila Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) a uzavrela sa počas prvého funkčného obdobia prezidenta Trumpa. Dokument vyžaduje, aby tri krajiny po šiestich rokoch podnikli spoločné preskúmanie.
Agentúra AFP pripomína, že dohoda je kľúčová pre mexické a kanadské hospodárstvo, keďže do Spojených štátov z týchto krajín smeruje približne 80, respektíve 75 percent exportu.
Sheinbaumová počas tlačovej konferencie uviedla, že s oboma lídrami absolvuje „krátku schôdzku“, no neposkytla ďalšie podrobnosti. Zahraničná cesta prichádza v čase, keď sa Mexiko a jeho dvaja severoamerickí partneri pripravujú na formálne preskúmanie dohody USMCA v kontexte rastúcich amerických ciel a obnovených výziev Washingtonu na prerokovanie či prípadné odstúpenie od dohody.
Dohoda USMCA v roku 2020 nahradila Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) a uzavrela sa počas prvého funkčného obdobia prezidenta Trumpa. Dokument vyžaduje, aby tri krajiny po šiestich rokoch podnikli spoločné preskúmanie.
Agentúra AFP pripomína, že dohoda je kľúčová pre mexické a kanadské hospodárstvo, keďže do Spojených štátov z týchto krajín smeruje približne 80, respektíve 75 percent exportu.