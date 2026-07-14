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Sheinbaumová: Počet vrážd v Mexiku klesol asi o polovicu
Mexiko už dlhodobo sužuje násilie, predovšetkým od roku 2006, keď vláda spustila ofenzívu proti drogovým gangom.
Autor TASR
Mexiko 14. júla (TASR) - Od septembra 2024 klesol počet vrážd v Mexiku takmer o polovicu, uviedla v utorok tamojšia prezidentka Claudia Sheinbaumová. Tento pokles pripísala svojej bezpečnostnej politike, ktorú presadzuje od nástupu do úradu v októbri toho istého roka. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Každý deň v júni sa odohralo o 41 vrážd menej ako v septembri 2024,“ povedala Sheinbaumová na tlačovej konferencii. „To predstavuje zachránené životy, životy, ktoré neboli stratené,“ zdôraznila.
Mexiko už dlhodobo sužuje násilie, predovšetkým od roku 2006, keď vláda spustila ofenzívu proti drogovým gangom. Podľa oficiálnych správ bolo odvtedy zaznamenaných takmer pol milióna úmrtí, ako aj 130.000 prípadov zmiznutia.
Takmer 50-percentný pokles v počte vrážd je podľa Sheinbaumovej výsledkom jej novej bezpečnostnej stratégie. Ako príklady uviedla lepšie zhromažďovanie spravodajských informácií, koordináciu medzi štátnymi prokurátormi, sociálne programy a konsolidáciu národnej gardy, ktorá je pod kontrolou armády.
Minister bezpečnosti Omar García Harfuch v utorok oznámil, že počas vlády Sheinbaumovej bolo zaistených približne 500 ton drog a zadržaných takmer 60.000 ľudí.
AFP konštatuje, že vyjadrenia mexických vládnych predstaviteľov prichádzajú v čase, keď Sheinbaumová čelí tlaku zo strany Spojených štátov, aby zintenzívnila boj proti organizovanému zločinu. Prezident USA Donald Trump v minulosti tiež pohrozil, že na území Mexika zasiahne prostredníctvom pozemných operácií s cieľom rozbiť drogové kartely, čo Sheinbaumová opakovane odmietla. Mexické sily budú podľa jej slov na útoky proti zločineckým skupinám využívať iba americké spravodajské informácie.
„Každý deň v júni sa odohralo o 41 vrážd menej ako v septembri 2024,“ povedala Sheinbaumová na tlačovej konferencii. „To predstavuje zachránené životy, životy, ktoré neboli stratené,“ zdôraznila.
Mexiko už dlhodobo sužuje násilie, predovšetkým od roku 2006, keď vláda spustila ofenzívu proti drogovým gangom. Podľa oficiálnych správ bolo odvtedy zaznamenaných takmer pol milióna úmrtí, ako aj 130.000 prípadov zmiznutia.
Takmer 50-percentný pokles v počte vrážd je podľa Sheinbaumovej výsledkom jej novej bezpečnostnej stratégie. Ako príklady uviedla lepšie zhromažďovanie spravodajských informácií, koordináciu medzi štátnymi prokurátormi, sociálne programy a konsolidáciu národnej gardy, ktorá je pod kontrolou armády.
Minister bezpečnosti Omar García Harfuch v utorok oznámil, že počas vlády Sheinbaumovej bolo zaistených približne 500 ton drog a zadržaných takmer 60.000 ľudí.
AFP konštatuje, že vyjadrenia mexických vládnych predstaviteľov prichádzajú v čase, keď Sheinbaumová čelí tlaku zo strany Spojených štátov, aby zintenzívnila boj proti organizovanému zločinu. Prezident USA Donald Trump v minulosti tiež pohrozil, že na území Mexika zasiahne prostredníctvom pozemných operácií s cieľom rozbiť drogové kartely, čo Sheinbaumová opakovane odmietla. Mexické sily budú podľa jej slov na útoky proti zločineckým skupinám využívať iba americké spravodajské informácie.