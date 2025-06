Sheinbaumová ponúkla Trumpovi dohodu o migrácii, bezpečnosti a obchode

Mexiko 18. júna (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v stredu oznámila, že šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi ponúkla dohodu týkajúcu sa obchodu, bezpečnosti a migrácie. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



Mexická prezidentka sa pôvodne mala stretnúť s Trumpom počas summitu skupiny G7 v Kanade, avšak americký prezident zo zasadnutia predčasne odišiel pre konflikt medzi Iránom a Izraelom. Zrušil tak plánované rokovania so Sheinbaumovou aj ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Namiesto toho si lídri oboch krajín v utorok zavolali. „Otvorila som otázku, prečo nemáme všeobecnú dohodu týkajúcu sa bezpečnosti, migrácie a tiež obchodu... a on súhlasil,“ uviedla Sheinbaumová počas tlačovej konferencie.



Oblasti bezpečnosti, migrácie a obchodu sú zdrojom napätia medzi Mexikom a Spojenými štátmi od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka. Americký prezident viackrát Mexiku pohrozil vysokými clami a krajinu obvinil z toho, že nedokáže zastaviť prúdenie nelegálnych migrantov a drog na územie Spojených štátov.



Trump v rámci svojej globálnej obchodnej vojny oznámil rôzne clá na dovoz z Mexika, niektoré z nich však potom zrušil. No aj keď Mexiko vynechal zo zoznamu krajín, ktoré čelia jeho „recipročným clám“, stále preň platia clá na vývoz ocele, hliníka a automobilov.



Sheinbaumová objasnila, že jej návrh nesúvisí s dohodou o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA), ktorá sa má prehodnotiť do júla budúceho roka.



Spresnila, že akákoľvek budúca dohoda o migrácii by mala zahŕňať aj mexické rodiny, ktoré už roky žijú v Spojených štátoch. Opäť odmietla Trumpove tvrdenia, že Mexiko zaplavuje Spojené štáty zločincami, pričom zdôraznila prínos prisťahovalcov pre hospodárstvo USA. Citovala pri tom jeho slová: „Je to pravda, existuje mnoho mexických rodín, ktoré pracujú pre dobro našej krajiny.“



Sheinbaumová na záver dodala, že minister hospodárstva Marcelo Ebrard sa v piatok stretne s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom, aby s ním prediskutoval otázky obchodu.