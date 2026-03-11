< sekcia Zahraničie
Sheinbaumová sa rozhodla nepodať žalobu na Muska pre jeho komentáre
Autor TASR
Mexiko 11. marca (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila, že nepodá žalobu proti Elonovi Muskovi za jeho príspevok na platforme X, v ktorom ju obvinil z práce pre drogové kartely. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sheinbaumová sa 23. februára v prejave vyjadrila k incidentu, pri ktorom bol deň predtým pri vojenskej operácii zabitý drogový bos Nemesio Oseguera, prezývaný El Mencho. Musk na ňu následne reagoval slovami, že „hovorí len to, čo jej kážu šéfovia kartelu.“ Prezidentka na jeho status reagovala, že spolu s právnym tímom zvažuje žalobu proti Muskovi.
„Nakoniec som sa rozhodla, že ho nebudem žalovať, že nezačnem súdne konanie, čo sme v tomto prípade zvažovali. Uvidíme, čo bude ďalej, a potom to prehodnotíme,“ povedala Sheinbaumová v stredu na rannej tlačovej konferencii bez toho, aby svoje rozhodnutie vysvetlila.
Musk prezidentku a jej vládu opakovane obvinil, že nie sú voči drogovým kartelom dostatočne tvrdí a že s nimi spolupracujú. AFP pripomína, že Musk minulý rok zastával funkciu v administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý od Mexiko neustále požaduje čo najtvrdší postup voči kartelom.
