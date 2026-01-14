< sekcia Zahraničie
Sheinbaumová: Sme pripravení sprostredkovať dialóg medzi USA a Kubou
Autor TASR
Mexiko 14. januára (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v stredu vyhlásila, že jej vláda je pripravená sprostredkovať rozhovory medzi Spojenými štátmi a Kubou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mexická prezidentka novinárom povedala, že jej krajina je „plne pripravená byť prostriedkom na podporu dialógu“ medzi Spojenými štátmi a Kubou. Americký prezident Donald Trump v nedeľu Kubu varoval, aby s USA „uzavrela dohodu, kým nie je neskoro“.
Americký prezident vyhlásil, že USA „v podstate riadia Venezuelu“ a na Kubu po operácii USA v Caracase „nepôjde už žiadna ropa ani peniaze“. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v pondelok reagoval, že nikto nebude Kube hovoriť, čo má robiť. Dodal, že vzťahy s USA „sa musia zakladať na medzinárodnom práve namiesto nepriateľstva, vyhrážok a ekonomického nátlaku“.
Sheinbaumová uviedla, že s mediáciou a jej podmienkami by museli súhlasiť obe strany. Kubánci však podľa nej majú „právo rozhodnúť o vlastnom osude“.
„Mexiko je suverénna krajina a Mexiko robí svoje vlastné rozhodnutia,“ odpovedala prezidentka na otázku, či pokračujúce dodávky mexickej ropy na Kubu môžu vyvolať napätie s USA. Podľa zdroja AFP minulý piatok dorazil do Havany tanker s 85.000 barelmi mexickej ropy.
Sheinbaumová v decembri Mexiko ponúkla ako sprostredkovateľa mierového riešenia aj medzi Washingtonom a Caracasom. Špeciálne sily Spojených štátov namiesto toho začiatkom januára zaútočili na Caracas, zajali tam prezidenta Nicolása Madura a previezli ho pred súd do New Yorku.
