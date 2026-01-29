Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Zahraničie

Sheinbaumová telefonovala s Trumpom o obchode a bezpečnosti

.
Na snímke mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Dohodli sme sa, že oba tímy budú pokračovať v spolupráci, napísala Sheinbaumová.

Autor TASR
,aktualizované 
Mexiko 29. januára (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vo štvrtok uviedla, že absolvovala „produktívny a srdečný“ rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Naďalej dosahujeme pokrok v obchodných otázkach a bilaterálnych vzťahoch. Dohodli sme sa, že oba tímy budú pokračovať v spolupráci,“ napísala Sheinbaumová na sociálnej sieti X.

Trump telefonát s mexickou prezidentkou označil za „veľmi produktívny“. „Pre obe krajiny to dopadlo mimoriadne dobre. Veľká časť (telefonátu) sa sústredila na hranice, zastavenie obchodovania s drogami a obchod. Budeme spolu hovoriť znovu a dohodneme si stretnutia v našich krajinách,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social.

Mexická prezidentka sa s Trumpom zhovárala deň po tom, čo sa jej minister hospodárstva Marcelo Ebrard vo Washingtone stretol s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom s cieľom dohodnúť sa na začiatku oficiálnych rozhovorov o možnej reforme dohody o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA).

Podľa tohto dokumentu z roku 2020 musia USA, Mexiko a Kanada do 1. júla 2026 dohodu prerokovať a dohodnúť sa, či ju obnovia na nasledujúcich 16 rokov alebo v nej vykonajú úpravy. Agentúra Reuters uvádza, že práve táto dohoda Mexiko chránila pred mnohými clami uvalenými prezidentom Trumpom.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach