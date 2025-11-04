< sekcia Zahraničie
Sheinbaumová: USA nebudú bojovať s kartelmi na mexickom území
Operácia v Mexiku by znamenala eskaláciu Trumpovej vojenskej kampane proti latinskoamerickým drogovým dílerom.
Autor TASR
Mexiko 4. novembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v utorok zľahčovala pravdepodobnosť, že USA podniknú vojenské operácie proti kartelom na mexickom území. Reagovala tak na správy, podľa ktorých Washington zvažuje nasadenie jednotiek južne od svojich hraníc, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„To sa nestane,“ vyhlásila Sheinbaumová pre novinárov v reakcii na správu televízie NBC News, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje pozemné operácie proti kartelom v Mexiku. „Navyše, nesúhlasíme“ s akoukoľvek intervenciou, zdôraznila.
Šéf Bieleho domu obvinil Mexiko, že nerobí dosť pre zastavenie pašovania drog do Spojených štátov. Označil niekoľko mexických kartelov za „teroristické“ organizácie a ponúkol vyslanie vojakov do Mexika na boj proti drogovým gangom, čo prezidentka odmietla.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pochválil v septembri počas stretnutia so Sheinbaumovou jej úsilie v boji proti drogám a prisľúbil, že USA budú rešpektovať suverenitu Mexika. NBC však v pondelok informovala, že Trumpova vláda začala s výcvikom vojakov a príslušníkov spravodajských služieb pre možnú misiu na mexickom území. Správa s odvolaním sa na štyroch nemenovaných amerických predstaviteľov uvádzala, že nasadenie vojakov „nie je bezprostredné“ a že konečné rozhodnutie sa ešte neprijalo.
Operácia v Mexiku by znamenala eskaláciu Trumpovej vojenskej kampane proti latinskoamerickým drogovým dílerom. Americké útoky na lode podozrivé z pašovania drog v Tichom oceáne a Karibiku si v uplynulých týždňoch vyžiadali najmenej 62 obetí. Väčšina útokov sa zatiaľ zameriavala na venezuelské plavidlá.
