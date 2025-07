Sheinbaumová: USA zadržiavajú na Floride 30 Mexičanov

Mexiko 31. júla (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že Spojené štáty zadržiavajú v záchytnom centre pre migrantov 30 Mexičanov napriek žiadostiam úradov o ich repatriáciu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Záchytné zariadenie nazývané Aligátorí Alcatraz obklopujú močiare plné aligátorov v Everglades na Floride. Ide o akýsi nový prvok protiimiračnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá vyvoláva napätie v diplomatických vzťahoch USA so susedným Mexikom. Centrum je otvorené od 3. júla a jeho názov vznikol kombináciou aligátorov a známej americkej väznice Alcatraz.



Sheinbaumová uviedla, že zariadenie už niekoľkokrát navštívil mexický diplomat a migrantom bola poskytnutá konzulárna pomoc. „Bola zaslaná (protestná) nóta… so žiadosťou, aby boli okamžite repatriovaní všetci Mexičania, ktorí sa dostanú do tohto záchytného centra,“ povedala na stredajšej tlačovej konferencii.



Trump sa počas predvolebnej kampane zaviazal k tomu, že ako prezident USA deportuje milióny nelegálnych migrantov. Zariadenie už v júli navštívil, chválil jeho drsné podmienky a žartoval, že tamojšími dozorcami budú aligátory.



Podľa najnovšej správy mexickej vlády bolo od Trumpovho januárového návratu do Bieleho domu pri rôznych raziách v USA zadržaných už vyše 350 Mexičanov.