Sheinbaumová žiada televízie, aby stiahli protiimigračnú reklamu USA

Mexiko 22. apríla (TASR) — Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok uviedla, že jej vláda poslala list súkromným televíznym staniciam, v ktorom ich požiadala, aby z hlavného vysielacieho času stiahli reklamu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa varujúcu pred nelegálnou migráciou, pretože by mohla podnecovať k násiliu. Informovala o tom agentúra AFP.



Reklama podľa Sheinbaumovej obsahuje „diskriminačné posolstvo, ktoré porušuje ľudskú dôstojnosť“ a mohlo by podnecovať k násiliu voči ľuďom na úteku. Sheinbaumová na pravidelnej tlačovej konferencii ďalej uviedla, že kongresu predloží legislatívu zakazujúcu zahraničným vládam objednávať reklamu v mexických elektronických médiách.



Televízny spot je súčasťou rozsiahlej protiimigračnej kampane v hodnote niekoľkých miliónov dolárov pre niekoľko krajín, ktorú vo februári oznámila americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.



„Ak uvažujete o nelegálnom vstupe do Ameriky, tak na to radšej ani nepomyslite,“ hovorí Noemová v spote, ktorý sa v Mexiku vysiela so španielskymi titulkami. Noemová v ňom ďalej varuje, že ak migrant spácha trestný čin, „vypátrame ho“, pretože „zločinci“ nie sú v USA vítaní.



Prezident USA Donald Trump začal po návrate do Bieleho domu presadzovať prísnu migračnú politiku, ktorej súčasťou sú masové deportácie imigrantov bez platných dokladov. Zároveň obviňuje Mexiko, že nerobí dosť v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s drogami.



Najnovšie zvýšil tlak na túto susednú krajinu uvalením dovozných ciel. Sheinbaumová na to reagovala rozmiestnením ďalších vojakov k hraniciam s USA, nevylučuje však ani odvetné clá.