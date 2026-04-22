Sheinbaumová zvažuje potrestať štát Chihuahua pre spoluprácu s CIA
Pri incidente na mexickom území zahynuli dvaja americkí občania.
Mexiko 22. apríla (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zvažuje sankcionovať vládu severomexického štátu Chihuahua, ktorá bez povolenia federálnych orgánov dovolila agentom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) podieľať sa na víkendovej operácii proti drogovým laboratóriám. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP, AP a denník The Guardian.
Pri incidente na mexickom území zahynuli dvaja americkí občania. Americké veľvyslanectvo v Mexiku o nich informovalo iba ako o zamestnancoch vlády.
Zdroje agentúry AP v utorok potvrdili, že išlo o agentov CIA, ktorí zahynuli pri dopravnej nehode. Obaja podľa mexických federálnych úradov prišli o život v nedeľu ráno, keď sa vracali z miesta razie. Ich vozidlo sa zrútilo do hlbokej rokliny v horách neďaleko hranice s mexickým štátom Sinaloa.
„Na mexickom území nemôžu pôsobiť žiadni agenti zo žiadnej inštitúcie americkej vlády,“ vyhlásila v stredu mexická prezidentka. Zdôraznila, že takéto aktivity nie sú súčasťou bezpečnostných protokolov ani formálnej dohody medzi oboma krajinami.
Pri nehode zahynuli aj dvaja mexickí vyšetrovatelia. Sheinbaumová v stredu potvrdila, že na operácii sa podieľala mexická armáda, keďže v jej kompetenciách je podporovať jednotlivé mexické štáty. Zdôraznila však, že federálna vláda o prítomnosti amerických agentov nevedela a armáda si neuvedomila, že na operácií sa zúčastňujú osoby, ktoré nie sú občanmi Mexika.
Generálny prokurátor štátu Chihuahua César Jáuregui Moreno v pondelok uviedol, že išlo iba o amerických inštruktorov. Podľa neho sa na operácii nepodieľali a na miesto razie prišli až po jej skončení za účelom výcviku. Predošlé vyhlásenie jeho vlastného úradu však tomu odporuje.
AFP pripomína, že spolupráca v teréne medzi americkými a mexickými bezpečnostnými silami je mimoriadne ojedinelá a politicky ide o citlivú tému. Sheinbaumová túto prax verejne odmietla.
V štáte Chihuahua leží významné pohraničné mesto Juárez a je to jeden zo štyroch mexických štátov, ktoré spravuje konzervatívna Strana národnej akcie (PAN). PAN je v opozícii voči ľavicovej strane Morena pod vedením Sheinbaumovej.
Prezidentka odmieta výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa využiť letecké údery alebo americké jednotky na boj proti kartelom a namiesto toho presadzuje zdieľanie spravodajských informácií s USA, zatiaľ čo miestne bezpečnostné sily sa snažia vysporiadať so zločineckými skupinami.
Elitné mexické jednotky pracujúce s informáciami od CIA zabili vo februári drogového bossa Nemesia „El Mencha“ Oseguera, čo vyvolalo vlnu násilia, ktorá si vyžiadala viac ako 70 mŕtvych.
