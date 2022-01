Shermanová: USA nebudú rokovať s Ruskom o bezpečnosti bez spojencov

Ženeva/Washington 10. januára (TASR) – Námestníčka ministra zahraničných vecí USA Wendy Shermanová v nedeľu uviedla, že Washington bude na nadchádzajúcich rokovaniach s Moskvou hovoriť o bilaterálnych otázkach, nebude však riešiť otázky európskej bezpečnosti bez spojencov z Európy.



Shermanová na stretnutí s námestníkom ruského ministra zahraničných vecí Sergejom Riabkovom "potvrdila, že Spojené štáty by privítali skutočný pokrok (dosiahnutý) prostredníctvom diplomacie", uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



Diplomatka podľa neho spresnila, že diskusie o niektorých otázkach budú vyhradené pre zasadnutie Rady NATO-Rusko, ktoré sa uskutoční v Bruseli v stredu 12. januára, a zasadnutie Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo Viedni 13. januára.



V súvislosti s Ukrajinou Shermanová "zdôraznila oddanosť Spojených štátov medzinárodným zásadám zvrchovanosti, územnej celistvosti a slobody zvrchovaných krajín zvoliť si vlastné spojenectvá", uviedla agentúra AP.



Nedeľné stretnutie amerických a ruských predstaviteľov v Ženeve bolo prípravnou časťou bilaterálnych rokovaní v rámci tzv. strategického dialógu medzi Washingtonom a Moskvou. Shermanová a Riabkov povedú delegácie svojich krajín aj na hlavnej časti ženevských rozhovorov v pondelok.



Riabkov označil nedeľňajšiu schôdzku, ktorá trvala asi dve hodiny, za "zložitú, no vecnú". Podľa ruských médií zdôraznil, že Moskva nebude robiť žiadne ústupky pod tlakom Washingtonu, pričom americkú stranu upozornil, aby si "nerobila ilúzie", že by sa toto diplomatické úsilie nemohlo skončiť už po jedinom rokovaní, píše agentúra Reuters.



USA pritom neočakávajú prelom na rokovaniach v priebehu nasledujúceho týždňa, uviedol šéf americkej diplomacie Antony Blinken pre televíziu CNN s tým, že pokrok bude závisieť od deeskalácie situácie zo strany Ruska.



Nekompromisný postoj Moskvy podľa Reuters podčiarkuje krehké vyhliadky na rokovania v čase najvyššieho napätia vo vzťahoch s Washingtonom od konca studenej vojny a obáv z ruskej invázie na Ukrajinu.



USA a ich spojenci v reakcii na požiadavky Ruska na bezpečnostné záruky prejavili cez víkend ochotu diskutovať o vzájomnom obmedzení vojenských cvičení a umiestňovania rakiet v regióne v blízkosti Ruska.



Riabkov v nedeľu podľa agentúry TASS predostrel tri požiadavky Ruska: žiadne ďalšie rozširovanie NATO, žiadne rakety pri ruských hraniciach a žiadne vojenské cvičenia, spravodajské operácie ani infraštruktúra NATO mimo hraníc Aliancie z roku 1997, uvádza AP.