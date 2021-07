Shermanová vyjadrila znepokojenie nad situáciou v KĽDR

Soul 24. júla (TASR) - Námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová v piatok vyjadrila súcit s obyvateľmi Severnej Kórey, ktorí v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 čelia útrapám a nedostatku potravín. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Shermanová zároveň Severnú Kóreu požiadala, aby sa opäť zapojila do rokovaní o svojom jadrovom programe.



Severokórejský líder Kim Čong-un nedávno upozornil na "napätú" situáciu v súvislosti s potravinami a uviedol, že jeho krajina čelí kríze. Jeho vláda sa však vytrvalo odmieta zapojiť do rozhovorov o jadrovom programe.



USA v spojitosti s KĽDR podľa Shermanovej očakávajú "spoľahlivú, predvídateľnú a konštruktívnu" cestu vpred. "Ponúkame zasadnutie a rozhovory so Severnou Kóreou a čakáme na jej odpoveď," povedala americká diplomatka.



Námestník juhokórejského ministra zahraničných vecí dodal, že na odpoveď KĽDR vzhľadom na pandémiu koronavírusu "trpezlivo čakajú".



Rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú pozastavené od februára 2019, keď stroskotal druhý summit Kima Čong-una s vtedajším šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Vietname, a to z dôvodu nezhody v otázke prípadného zmiernenia sankcií USA voči KĽDR.



Pchjongjang neskôr prerušil komunikáciu aj so Soulom, s ktorým tiež pozastavil všetky svoje spoločné projekty.



Severokórejský líder vo svojich posledných prejavoch pohrozil Spojeným štátom posilnením jadrovej hrozby. Vyhlásil tiež, že osud diplomacie a bilaterálnych vzťahov KĽDR s USA závisí od toho, či Washington upustí od svojej "nepriateľskej politiky".