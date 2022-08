Shermanová vyzvala na obranu demokracie v štátoch tichomorskej oblasti

Honiara 7. augusta (TASR) — V súvislosti s vojenskými manévrami Číny pri Taiwane a ruskej invázii na Ukrajinu vyzvali USA štáty tichomorskej oblasti, aby bránili demokraciu. "Je čas rozhodnúť sa, či chceme vlády, ktoré sú voči svojmu ľudu transparentné a zodpovedné," povedala v nedeľu počas návštevy Šalamúnových ostrovov námestníčka amerického ministra zahraničných Wendy Shermanová. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Jej cesta je súčasťou diplomatickej ofenzívy USA, ktoré sa obávajú svojho zmenšujúceho sa vplyvu v regióne, konštatuje AFP. Toto riziko pre Washington sa ukázalo práve na Šalamúnových ostrovoch, keď v apríli vyšlo najavo, že tento ostrovný štát a Čína podpísali ďalekosiahlu bezpečnostnú dohodu. Vláda premiéra Manasseha Sogavareho tiež podnikla kroky na obmedzenie slobody tlače a uvažuje o odložení volieb.



Shermanová je od 3. augusta na ceste po Tichomorí. Na Šalamúnových ostrovov sa zastavila pri príležitosti 80. výročia začiatku bitky o Guadalcanal, ktorá prebiehala od 7. augusta 1942 do 9. februára 1943 medzi USA a Japonskom, vtedajším spojencom nacistického Nemecka.



Upozornila, že "niektorí vo svete" zabudli na cenu vojen alebo ignorujú ponaučenia z minulosti, nekonkretizovala však, koho má na mysli. Kritizovala ďalej "vodcov, ktorí si myslia môžu beztrestne využívať nútenie, nátlak a násilie" a oživujú "neúspešné" predstavy o ich použití. Boj medzi takýmito myšlienkami a demokratickými štátmi bude podľa nej "určitý čas" trvať.



Anthony Veke, minister Šalamúnových ostrovov pre políciu a bezpečnosť, privítal "opätovné angažovanie" USA v jeho krajine a celom regióne. Zároveň vyzval Washington, aby urýchlil odstraňovanie nevybuchnutej munície z druhej svetovej vojny, ktorá aj v súčasnosti spôsobuje zranenia a úmrtia obyvateľov Šalamúnových ostrovov.



USA a Austrália sa obávajú, že Čína by mohla zriadiť námornú základňu v južnom Pacifiku, čo by jej námorníctvu umožnilo značne rozšíriť svoj vplyv. Shermanová preto zopakovala vôľu Washingtonu posilniť spoluprácu s "absolútne dôležitými" tichomorskými ostrovnými štátmi, ktorá bude zahŕňať otvorenie veľvyslanectiev USA na Tonge, Kiribati a Šalamúnových ostrovoch. Očakáva sa, že americký prezident Joe Biden pozve v septembri na stretnutie do Bieleho domu hlavy štátov a vlád tichomorských štátov.