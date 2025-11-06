< sekcia Zahraničie
Shutdown môže pripraviť amerických vojakov v Nemecku o výplatu
Autor TASR
Washington 6. novembra (TASR) - Americkí vojaci v Nemecku nemusia dostať novembrovú výplatu kvôli dlhodobému shutdownu federálnej vlády USA. Ich októbrová mzda bola ešte pokrytá z núdzových fondov, TASR o tom píše podľa webu Euronews.
Pentagón varoval, že približne 37.000 amerických vojakov umiestnených v Nemecku nemusí dostať novembrovú mzdu. Americký minister financií Scott Bessent pre CBS News povedal, že „od 15. novembra naši vojaci a vojačky, ktorí sú ochotní riskovať svoje životy, už nebudú môcť dostávať plat“, ak bude v Kongrese pokračovať rozpočtová patová situácia medzi demokratmi a republikánmi.
Americká armáda zverejnila na svojej webovej stránke pokyny, ktoré vojakov v Nemecku nasmerujú na núdzové sociálne dávky, pôžičky, potravinové banky a organizácie na zdieľanie potravín. Nemecké sociálne dávky zostávajú pre amerických vojakov do značnej miery nedostupné, čo znamená, že budú ponechaní sami na seba.
Expert na pracovné právo Michael Fuhlrott uviedol, že občiansky príspevok je pre vojakov zo zákona nemožný, ak sú „zvyčajne v Nemecku len dočasne“. Predpisy NATO bránia uplatňovaniu nemeckých ustanovení o sociálnom zabezpečení na zahraničných vojakov, aby sa predišlo dvojitému poberaniu dávok.
Ministerstvo financií USA zasiahlo v prospech približne 12.000 civilných zamestnancov na amerických vojenských základniach a podľa Euronews poskytlo 43 miliónov eur pre pracovníkov v oblasti logistiky, stravovania, zásobovania a bezpečnosti. Platba predstavuje pôžičku, ktorú musia Spojené štáty splatiť po zrušení shutdownu.
