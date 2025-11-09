< sekcia Zahraničie
Shutdown v USA zastavil aj predaj zbraní spojencom i Ukrajine
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) – Spojené štáty v dôsledku zastavenia financovania federálnej vlády, tzv. shutdownu, pozastavili dodávky zbraní spojencom v NATO aj Ukrajine. Ako s odvolaním sa na odhad amerického ministerstva zahraničných vecí informoval portál Axios, ide o zbrojné dodávky v hodnote viac ako päť miliárd dolárov (4,3 miliardy eur), píše TASR podľa správy agentúry Belga.
Zamestnanci ministerstva zahraničných vecí USA, ktorí majú na starosti kontrolu a povoľovanie týchto exportov, musia pre shutdown čerpať neplatené voľno, čo spôsobilo zdržanie a prerušenie viacerých kontraktov. Problém sa týka nielen priamych vládnych dohôd, ale aj vývozu zbraní súkromnými spoločnosťami, ktorý podlieha udeleniu licencie.
Podľa zdrojov z ministerstva sa pozastavenie týka najmä dodávok rakiet AMRAAM, systémov HIMARS a bojových systémov Aegis, určených pre Dánsko, Chorvátsko a Poľsko. Nie je však jasné, či tieto krajiny predstavujú konečný cieľ exportu, keďže časť zbraní predaných spojencom z NATO býva neskôr presmerovaná na Ukrajinu.
Vysokopostavený predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí označil situáciu za „veľmi škodlivú pre spojencov aj pre americký obranný priemysel“, ktorý podľa neho „nedokáže dodať kľúčové kapacity do zahraničia“.
Americký zákon o kontrole exportu zbraní vyžaduje, aby každý návrh na predaj výzbroje prešiel Kongresom. Tento proces sa však spomalil, keďže mnohí zamestnanci ministerstva zahraničných vecí poverení komunikáciou s kongresovými výbormi musia čerpať neplatené voľno. Podľa zdroja Axiosu úrad politicko-vojenských záležitostí v rezorte diplomacie fungoval v uplynulom mesiaci len so štvrtinou bežného počtu pracovníkov.
Hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott obvinil z blokovania schvaľovania predaja zbraní demokratov, ktorí takto podľa neho „poškodzujú americký obranný priemysel a ohrozujú bezpečnosť USA i ich partnerov“.
Predseda zahraničného výboru Senátu James Risch - republikán zo štátu Idaho - dodal, že „Čína ani Rusko nie sú ochromené shutdownom – ich snahy podkopať Spojené štáty a ich spojencov sa tak stávajú jednoduchšími, zatiaľ čo americký priemysel trpí a potreby našich spojencov zostávajú nenaplnené“.
