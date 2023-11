Si a Biden budú v Kalifornii hovoriť o svetovom mieri a rozvoji

Peking 13. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching bude tento týždeň v Kalifornii hovoriť so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom o "svetovom mieri a rozvoji". Uviedlo to v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Biden a Si sa stretnú v stredu 15. novembra v rámci summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v San Franciscu. Naposledy sa osobne stretli vlani v novembri na indonézskom ostrove Bali.



Diskutovať budú "o strategických, všeobecných a smerových otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi Čínou a USA, ako aj o hlavných otázkach týkajúcich sa svetového mieru a rozvoja," povedala hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning. "Čína sa konkurencie nebojí, ale sme proti definovaniu vzťahov medzi Čínou a USA z hľadiska konkurencie," dodala.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová uviedla, že prezidenti budú hovoriť o bilaterálnych, regionálnych a globálnych otázkach, ako aj o spôsoboch, ako "zodpovedne riadiť vzájomnú konkurenciu".



Podľa poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana chce Biden obnoviť vojenské vzťahy s Čínou, pretože je to podľa neho v záujme národnej bezpečnosti USA, napísala agentúra Reuters. "Potrebujeme tieto komunikačné kanály, aby nedochádzalo k chybným výpočtom a nedorozumeniam," povedal v rozhovore pre spravodajskú stanicu CBS News.