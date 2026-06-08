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Si a Kim v Pchjongjangu potvrdili tradičné priateľstvo Číny a KĽDR

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Na televíznej obrazovke fotografia severokórejského vodcu Kim Čong-una a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na železničnej stanici v Soule v piatok 5. júna 2026. Čínsky prezident Si Ťin-pching budúci týždeň v pondelok odcestuje na oficiálnu návštevu Severnej Kórey, informovali v piatok čínske štátne médiá. V krajine pobudne do utorka. Foto: TASR/AP

Peking je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre Severnú Kóreu, ktorá patrí medzi najizolovanejšie štáty sveta a čelí medzinárodným sankciám.

Autor TASR
Pchjongjang 8. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v pondelok počas rokovaní v Pchjongjangu uistil severokórejského vodcu Kim Čong-una o pokračujúcej podpore KĽDR zo strany Číny, informovala agentúra DPA.

Čína bude podľa Siho bez ohľadu na vývoj medzinárodnej situácie naďalej podporovať tradičné priateľstvo medzi oboma krajinami a Kimove snahy viesť Severnú Kóreu „na socialistickej ceste rozvoja.“ Čínsky prezident zároveň naznačil možnosť užšej spolupráce v oblastiach hospodárstva, obchodu a vedy.

Agentúra Jonhap informovala, že Kim označil vzťahy medzi oboma krajinami za „nezlomné“ a uviedol, že ich prehĺbenie s Čínou je najvyššou politickou prioritou, „voľbou ľudu a volaním doby.“

Vodca KĽDR doplnil, že v čase, keď medzinárodné spoločenstvo „prechádza bezprecedentnou a veľkou zmenou“, Pchjongjang potvrdzuje podporu politike „jednej Číny“ a sľúbil, že KĽDR bude naďalej pomáhať chrániť základné záujmy tejto krajiny.

Kim sa tiež zaviazal, že bude pracovať na tom, aby sa vzťahy medzi oboma štátmi stali príkladnými, a vyhlásil, že obe strany by mali spoločne prispievať k regionálnemu a globálnemu mieru a prosperite.

Pred návštevou v KĽDR Si v článku pre severokórejský stranícky denník Rodong Sinmun písal o „nových príležitostiach rozvoja“ pre obe susedné krajiny. Zároveň kritizoval „hegemonizmus a mocenskú politiku“ - ide o výrazy, ktoré Peking často používa v súvislosti so Spojenými štátmi.

Peking je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre Severnú Kóreu, ktorá patrí medzi najizolovanejšie štáty sveta a čelí medzinárodným sankciám. Napriek úzkym vzťahom sú však návštevy čínskych prezidentov v KĽDR zriedkavé. Ide o prvú cestu Si Ťin-pchinga za posledných približne sedem rokov. Si a Kim sa v minulosti stretli šesťkrát.

V predvečer Siho návštevy Kimova sestra Kim Jo-čong opätovne odmietla medzinárodné snahy o jadrové odzbrojenie krajiny. Vyhlásila, že postavenie Severnej Kórey ako jadrovej veľmoci je „nezvratnou realitou bez ohľadu na to, či to ostatní uznávajú alebo nie“.

Pchjongjang v poslednom období výrazne posilnil aj vzťahy s Moskvou. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine jej dodal veľké objemy munície a delostreleckých granátov a podľa dostupných informácií vyslal na podporu ruských jednotiek aj približne 15.000 vojakov.
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