Si a Putin sa zhodli na potrebe riešenia konfliktu na Ukrajine

Peking 16. mája (TASR) - Čínsky líder Si Ťin-pching vo štvrtok uviedol, že spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa zhodli, že je potrebné dosiahnuť politické riešenie konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Obe strany sa zhodli, že správny smer pre ukrajinskú krízu je politické riešenie," uviedol čínsky prezident na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom po ich stretnutí v Pekingu.



"Pozícia Číny v tejto záležitosti bola vždy jasná," uviedol Si Ťin-pching. Dodal, že táto pozícia zahŕňa rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti všetkých krajín, ako aj rešpektovanie odôvodnených bezpečnostných obáv všetkých strán.



Čína vlani predstavila mierový plán pre Ukrajinu, v ktorom načrtla základné princípy pre ukončenie vojny na Ukrajine. Peking však v pláne nešpecifikoval, ako je pripravený sa na oboch stranách konfliktu angažovať, píše agentúra AP.



"Čína dúfa, že do Európy sa čoskoro vráti mier a stabilita a bude v tomto ďalej zohrávať konštruktívnu úlohu," dodal čínsky líder.



Moskva je Číne vďačná za jej snahu vyriešiť konflikt na Ukrajine, povedal na tlačovej konferencii šéf Kremľa. Dodal, že svojho čínskeho kolegu bude informovať o situácii na Ukrajine.



Putin zároveň označil rokovania so Si Ťin-pchingom za priateľské a vymenoval oblasti, v ktorých by mohli Rusko a Čína posilniť svoje vzájomné ekonomické vzťahy. Podľa čínskych štátny médií lídri tiež podpísali spoločné vyhlásenie o prehĺbení strategického partnerstva medzi svojimi krajinami.



Ruský prezident začal vo štvrtok svoju dvojdňovú návštevu Číny. Okrem Pekingu plánuje navštíviť aj Charbin, najväčšie mesto a správne stredisko provincie Chej-lung-ťiang. Čína je pre Rusko dôležitým hospodárskym spojencom po tom, ako Západ na Moskvu uvalil sankcie z dôvodu vojny na Ukrajine.



Ide o Putinovu prvú zahraničnú cestu, odkedy bol v marci opätovne zvolený do úradu prezidenta na piate funkčné obdobie.