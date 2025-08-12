< sekcia Zahraničie
Si: Čína a Brazília môžu byť príkladom sebestačnosti globálneho Juhu
Rozhovor lídrov celkovo trval asi hodinu a prezidenti počas neho prebrali viacero otázok vrátane vojny na Ukrajine alebo klimatickej zmeny.
Autor TASR
Peking 12. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v v noci na utorok telefonoval s prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom, ktorému povedal, že ich krajiny by spoločne mohli byť príkladom sebestačnosti globálneho Juhu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Obaja lídri sa podľa AFP v uplynulých mesiacoch snažia prezentovať svoje štáty ako neochvejných obrancov multilaterálneho obchodného systému, v ostrom kontraste s colnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Si uviedol, že Čína bude „spolupracovať s Brazíliou, aby sa stali príkladom jednoty a sebestačnosti veľkých krajín globálneho Juhu“ a aby „spoločne budovali spravodlivejší svet a udržateľnejšiu planétu“. Uviedol tiež, že „všetky krajiny by sa mali zjednotiť a rázne sa postaviť proti unilateralizmu a protekcionizmu“, čo je podľa AFP narážka na clá uvalené zo strany USA.
„Obaja sa zhodli na úlohe G20 a BRICS pri obrane multilateralizmu. Zaviazali sa rozšíriť rozsah spolupráce v odvetviach, ako sú zdravotníctvo, ropa a plyn, digitálne hospodárstvo a satelity“,“ uvádza vo vyhlásení brazílska prezidentská kancelária.
Telefonát lídrov sa uskutočnil po tom, ako Lula minulý týždeň oznámil, že plánuje hovoriť s vedúcimi predstaviteľmi Indie a Číny, aby spoločne zvážili koordinovanú reakciu na americké clá.
