Si: Čína a Rusko by mali spoločne chrániť svoje bezpečnostné záujmy
Peking a Moskva prehĺbili bilaterálne vzťahy, odkedy Rusko vojensky zaútočilo na susednú Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Peking 26. augusta (TASR) - Vzťahy medzi Čínou a Ruskom sú v súčasnosti najstabilnejšie spomedzi svetových mocností a predstavujú „stabilný zdroj svetového mieru“, vyhlásil v utorok čínsky prezident Si Ťin-pching pri stretnutí s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volododinom v Pekingu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Si sa takto vyjadril niekoľko dní pred plánovanou návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne, kde sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO) v Tchien-ťine ako aj na oslavách a vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Pekingu. Rokovať plánuje aj so svojím čínskym náprotivkom, s ktorým má podľa vlastných slov hlboký osobný vzťah.
Čína a Rusko „by mali... spolupracovať na ochrane svojich bezpečnostných a rozvojových záujmov, zjednotiť globálny Juh, podporovať skutočný multilateralizmus a presadzovať medzinárodný poriadok smerujúci k väčšej spravodlivosti a rovnosti“, vyhlásil Si s tým, že obe krajiny by tiež mali pokračovať vo svojom tradičnom priateľstve a prehlbovať strategickú vzájomnú dôveru.
Peking a Moskva prehĺbili bilaterálne vzťahy, odkedy Rusko vojensky zaútočilo na susednú Ukrajinu vo februári 2022. Čína túto vojnu nikdy neodsúdila ani nevyzvala Moskvu, aby z ukrajinského územia stiahla svoje vojská. Mnohí spojenci Ukrajiny veria, že Peking poskytol Moskve podporu na vedenie vojny. Čína na druhej strane trvá na tom, že je neutrálnou stranou, pravidelne vyzýva na ukončenie bojov a zároveň obviňuje západné krajiny z predlžovania konfliktu dodávkami zbraní Ukrajine, pripomenula AFP.
Vojnu na Ukrajine sa v posledných týždňoch intenzívne snaží ukončiť americký prezident Donald Trump, ktorý sa nedávno osobne stretol s Putinom na Aljaške. Následne oznámil, že spustil prípravy stretnutia ruského prezidenta s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Odvtedy však pokrok k mierovým rokovaniam podľa AFP viazne. Trump v pondelok priznal, že ukončiť vojnu je ťažké, a vyhlásil, že stretnutiu ruského a ukrajinského lídra bráni odpor Putina voči Zelenskému. Rusko zas tvrdí, že pre prípadný rusko-ukrajinský summit treba najskôr riadne pripraviť jeho agendu, avšak žiadne takéto prípravy neprebiehajú.
