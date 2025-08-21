< sekcia Zahraničie
Si na návšteve Tibetu vyzval na etnickú jednotu a náboženskú harmóniu
Nad zhromaždeným dvadsaťtisícovým davom sa týčil veľký portrét Si Ťin-pchinga.
Peking 21. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa vo štvrtok zúčastnil na ceremónii v tibetskom hlavnom meste Lhasa, kde vyzval na „etnickú jednotu a nábožensku harmóniu“ v tomto regióne. Slávnosť sa konala pred rozľahlým palácom Potala, starobylým sídlom dalajlámov, duchovných vodcov tibetského budhizmu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Aby sme mohli spravovať, stabilizovať a rozvíjať Tibet, musíme najprv zabezpečiť politickú stabilitu, sociálnu stabilitu, etnickú jednotu a náboženskú harmóniu,“ povedal Si, ktorý navštívil región po prvýkrát od roku 2021.
Wang Chu-ning, štvrtý najvyšší čínsky predstaviteľ a hlavný ideológ vládnucej strany, počas ceremónie vyzval na „prehĺbenie boja proti odtrhnutiu, ako aj zabezpečenie konsolidácie a bezpečnosti pohraničných oblastí“. Akýkoľvek pokus o rozdelenie krajiny a narušenia stability Tibetu je podľa neho „odsúdený na neúspech“.
Nad zhromaždeným dvadsaťtisícovým davom sa týčil veľký portrét Si Ťin-pchinga. Na ceremónii sa zúčastnili vojaci, deti a ďalší členovia tibetskej spoločnosti, mnohí v tradičných tibetských odevoch. Po úvodných rečiach nasledoval sprievod, na ktorom sa predstavili tibetskí tanečníci, alegorické vozy nesúce oficiálne slogany a vojenské formácie.
Komunistická strana Číny založila Tibetskú autonómnu oblasť v roku 1965 - šesť rokov po tom, čo tibetský duchovný vodca, 14. dalajláma, ušiel do exilu v Indii po neúspešnom povstaní.
Iba druhá návšteva Siho v Tibete od nástupu do funkcie v roku 2012 sa uskutočnila krátko po júlovom zásadnom vyhlásení 90-ročného dalajlámu, ktorý deklaroval, že o jeho nástupcovi rozhodne výlučne jeho úrad v exile.
Čínski politici však trvajú na tom, že ďalší dalajláma musí byť schválený vládou v Pekingu, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dvoch rivalských duchovných vodcov tibetského budhizmu.
Si v stredu vyzval na „usmerňovanie tibetského budhizmu tak, aby sa prispôsobil socialistickému spoločenstvu v súlade so systematickou sinizáciou náboženstva“.
