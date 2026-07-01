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Si na výročie Komunistickej strany Číny hovoril o Taiwane
Komunistická strana Číny vznikla 1. júla 1921 a podľa štátnej agentúry Sin-chua mala ku koncu minulého roka viac ako 101 miliónov členov.
Autor TASR
Peking 1. júla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval v stredu pri príležitosti 105. výročia založenia Komunistickej strany Číny svojich spolustraníkov, aby vyriešili otázku Taiwanu a bojovali proti korupcii. Vyslovil sa tiež za posilnenie a modernizáciu čínskej armády. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
Si v prejave na ceremónii vo Veľkej sále ľudu v Pekingu vyhlásil, že komunistická strana zjednotí „taiwanských spoluobčanov“, podnikne rozhodné kroky proti „separatistickým silám“ usilujúcim sa o nezávislosť Taiwanu, a odrazí zasahovanie zvonku.
Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, aj keď ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa ho ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.
Na Taiwane je pri moci od roku 2016 Demokratická progresívna strana, ktorú čínska komunistická vláda považuje za separatistickú, pretože podporuje nezávislosť ostrova. Taiwanský prezident Lai Čching-te sa od nástupu do úradu pred dvoma rokmi neusiloval o formálne vyhlásenie nezávislosti.
Stredajšie vystúpenie čínskeho lídra podľa agentúry AP nadviazalo na mnohé témy z jeho prejavu pri príležitosti 100. výročia založenia strany v roku 2021, v ktorom takisto zdôrazňoval význam začlenenia Taiwanu pod kontrolu Číny a tiež silnej armády. K otázke jej posilňovania sa vrátil aj o päť rokov neskôr.
„Musíme napredovať v modernizácii národnej obrany a ozbrojených síl,“ povedal Si a vyzval na ich rozvoj tak, aby sa do roku 2027, keď oslávia 100. výročie, stali „armádou svetovej úrovne“. Zároveň vyhlásil, že ozbrojené sily musia musia zostať plne pod kontrolou vládnucej strany.
Čínska armáda v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami. V posledných rokoch bolo v rámci protikorupčnej kampane odvolaných z funkcií viacero vysokopostavených generálov. Čistky viedli aj k tomu, že v kedysi sedemčlennej Ústrednej vojenskej komisii zostal už len Si a jeden ďalších generál. Prezident v stredu vyzval členov strany, aby v boji proti korupcii v strane pokračovali.
Komunistická strana Číny vznikla 1. júla 1921 a podľa štátnej agentúry Sin-chua mala ku koncu minulého roka viac ako 101 miliónov členov.
Si v prejave na ceremónii vo Veľkej sále ľudu v Pekingu vyhlásil, že komunistická strana zjednotí „taiwanských spoluobčanov“, podnikne rozhodné kroky proti „separatistickým silám“ usilujúcim sa o nezávislosť Taiwanu, a odrazí zasahovanie zvonku.
Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, aj keď ostrov má od roku 1949 svoju vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa ho ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.
Na Taiwane je pri moci od roku 2016 Demokratická progresívna strana, ktorú čínska komunistická vláda považuje za separatistickú, pretože podporuje nezávislosť ostrova. Taiwanský prezident Lai Čching-te sa od nástupu do úradu pred dvoma rokmi neusiloval o formálne vyhlásenie nezávislosti.
Stredajšie vystúpenie čínskeho lídra podľa agentúry AP nadviazalo na mnohé témy z jeho prejavu pri príležitosti 100. výročia založenia strany v roku 2021, v ktorom takisto zdôrazňoval význam začlenenia Taiwanu pod kontrolu Číny a tiež silnej armády. K otázke jej posilňovania sa vrátil aj o päť rokov neskôr.
„Musíme napredovať v modernizácii národnej obrany a ozbrojených síl,“ povedal Si a vyzval na ich rozvoj tak, aby sa do roku 2027, keď oslávia 100. výročie, stali „armádou svetovej úrovne“. Zároveň vyhlásil, že ozbrojené sily musia musia zostať plne pod kontrolou vládnucej strany.
Čínska armáda v súčasnosti prechádza zásadnými zmenami. V posledných rokoch bolo v rámci protikorupčnej kampane odvolaných z funkcií viacero vysokopostavených generálov. Čistky viedli aj k tomu, že v kedysi sedemčlennej Ústrednej vojenskej komisii zostal už len Si a jeden ďalších generál. Prezident v stredu vyzval členov strany, aby v boji proti korupcii v strane pokračovali.
Komunistická strana Číny vznikla 1. júla 1921 a podľa štátnej agentúry Sin-chua mala ku koncu minulého roka viac ako 101 miliónov členov.