Si Ťin-pching a Putin sa stretnú na budúci týždeň v Uzbekistane

Moskva 7. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching a šéf Kremľa Vladimir Putin sa na budúci týždeň stretnú na regionálnom summite v Uzbekistane. Oznámil to v stredu ruský veľvyslanec v Číne Andrej Denisov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Obaja prezidenti sa podľa Denisova stretnú za "menej než 10 dní" na Summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Summit je naplánovaný na 15.-16. septembra v uzbeckom Samarkande a pre čínskeho prezidenta to bude prvá zahraničná cesta od začiatku pandémie koronavírusu, píše AFP.



Schôdzka čínskeho prezidenta s Putinom bude ich prvým osobným stretnutím od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára tohto roku, dodáva spravodajská stanica CNN.



S Putinom sa má dovtedy stretnúť aj predseda Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Li Čan-šu, ktorý v stredu pricestoval do ruského Vladivostoku na Východné hospodárske fórum. Píše o tom CNN s odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.