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Si Ťin-pching bilaterálne rokoval s Trumpom, témou bola aj Ukrajina
Vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sa zlepšili, povedal Si Ťin-pching na treťom tohtoročnom osobnom stretnutí s Trumpom.
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok rokoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v čínskom meste Šen-čen. K schôdzke došlo ešte pred trojstranným stretnutím oboch lídrov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedli čínske médiá. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Trump počas stretnutia s čínskym prezidentom vyhlásil, že Spojené štáty a Čína chcú pomôcť ukončiť vojnu na Ukrajine. „Obaja chceme pomôcť v súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. Bol by som veľmi rád, keby sa skončila, a myslím si, že môžem hovoriť za nás oboch,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sa zlepšili, povedal Si Ťin-pching na treťom tohtoročnom osobnom stretnutí s Trumpom. „Počas tohto obdobia zostali čínsko-americké vzťahy celkovo stabilné a zlepšili sa, čo prinieslo hmatateľný úžitok obyvateľom oboch krajín a vnieslo do sveta stabilitu a istotu,“ dodal čínsky prezident.
Trump predtým na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) rokoval aj s Putinom. Stretnutie trvalo približne 40 minút a agentúra Reuters poznamenala, že pôvodne nebolo plánované a ešte sa uskutoční oficiálne bilaterálne rokovanie oboch lídrov.
Historicky prvá trojstranná schôdzka prezidentov USA, Ruska a Číny bude podľa americkej administratívy zameraná na kontrolu a znižovanie počtu jadrových zbraní vo svete a vojnu s Iránom. Trump predtým uviedol, že témou bude aj Ukrajina.
Trump počas stretnutia s čínskym prezidentom vyhlásil, že Spojené štáty a Čína chcú pomôcť ukončiť vojnu na Ukrajine. „Obaja chceme pomôcť v súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. Bol by som veľmi rád, keby sa skončila, a myslím si, že môžem hovoriť za nás oboch,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sa zlepšili, povedal Si Ťin-pching na treťom tohtoročnom osobnom stretnutí s Trumpom. „Počas tohto obdobia zostali čínsko-americké vzťahy celkovo stabilné a zlepšili sa, čo prinieslo hmatateľný úžitok obyvateľom oboch krajín a vnieslo do sveta stabilitu a istotu,“ dodal čínsky prezident.
Trump predtým na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) rokoval aj s Putinom. Stretnutie trvalo približne 40 minút a agentúra Reuters poznamenala, že pôvodne nebolo plánované a ešte sa uskutoční oficiálne bilaterálne rokovanie oboch lídrov.
Historicky prvá trojstranná schôdzka prezidentov USA, Ruska a Číny bude podľa americkej administratívy zameraná na kontrolu a znižovanie počtu jadrových zbraní vo svete a vojnu s Iránom. Trump predtým uviedol, že témou bude aj Ukrajina.