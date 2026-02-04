Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Si Ťin-pching bude prostredníctvom videohovoru diskutovať s Putinom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Videohovor prichádza niekoľko dní po tom, ako sa čínsky minister zahraničných vecí Wang I a tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu zhodli na posilnení bilaterálnych vzťahov.

Autor TASR
Peking/Moskva 4. februára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching bude v stredu prostredníctvom videohovoru rokovať s Vladimirom Putinom, informovali štátne médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„V stredu popoludní 4. februára bude prezident Si Ťin-pching cez videohovor diskutovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo Veľkej sále ľudu v Pekingu,“ potvrdila štátna televízia CCTV.

Videohovor prichádza niekoľko dní po tom, ako sa čínsky minister zahraničných vecí Wang I a tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu zhodli na posilnení bilaterálnych vzťahov. Po ich nedeľnom stretnutí obaja potvrdili, že partnerstvo Pekingu a Moskvy bude pokračovať aj v roku 2026 a mohlo by vstúpiť „do novej fázy“.
