Si Ťin-pching bude prostredníctvom videohovoru diskutovať s Putinom
Autor TASR
Peking/Moskva 4. februára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching bude v stredu prostredníctvom videohovoru rokovať s Vladimirom Putinom, informovali štátne médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„V stredu popoludní 4. februára bude prezident Si Ťin-pching cez videohovor diskutovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo Veľkej sále ľudu v Pekingu,“ potvrdila štátna televízia CCTV.
Videohovor prichádza niekoľko dní po tom, ako sa čínsky minister zahraničných vecí Wang I a tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Sergej Šojgu zhodli na posilnení bilaterálnych vzťahov. Po ich nedeľnom stretnutí obaja potvrdili, že partnerstvo Pekingu a Moskvy bude pokračovať aj v roku 2026 a mohlo by vstúpiť „do novej fázy“.
