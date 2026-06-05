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Si Ťin-pching budúci týždeň navštívi Severnú Kóreu

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Na snímke Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP

Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA cestu potvrdila, no ďalšie podrobnosti neposkytla.

Autor TASR
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Peking 5. júna (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching budúci týždeň v pondelok odcestuje na oficiálnu návštevu Severnej Kórey, informovali v piatok čínske štátne médiá. V krajine pobudne do utorka, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Na pozvanie Kim Čong-una... absolvuje Si Ťin-pching, generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny a prezident Čínskej ľudovej republiky, v dňoch 8. až 9. júna štátnu návštevu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky,“ uviedla televízia CCTV.

Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA cestu potvrdila, no ďalšie podrobnosti neposkytla.

Peking je kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre KĽDR, ktorá patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a čelí medzinárodným sankciám, pripomína AFP. Napriek úzkym vzťahom medzi oboma krajinami sú však návštevy čínskych prezidentov v Severnej Kórei zriedkavé. Si Ťin-pching naposledy Pchjongjang navštívil v roku 2019.
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