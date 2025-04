Si Ťin-pching: Čína a EÚ musia spolu odolávať zastrašovaniu

Peking 11. apríla (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatok na stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom v Pekingu naliehal na Európsku úniu, aby spoločne s Pekingom bojovala proti „jednostrannému zastrašovaniu“ v súvislosti s clami zavedenými americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Sánchez uviedol, že Španielsko uprednostňuje vyváženejšie vzťahy medzi EÚ a Čínou, založené na rokovaniach o riešení rozdielov a na spolupráci v oblastiach spoločného záujmu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Si podľa čínskej štátnej tlačovej agentúry Sin-chua na stretnutí so Sánchezom zdôraznil potrebu spolupráce eurobloku a Číny pri rastúcej obchodnej vojne Pekingu a Washingtonu.



„Čína a Európa by mali naplniť svoje medzinárodné povinnosti...a spoločne odolávať jednostrannému zastrašovaniu,“ povedal čínsky prezident. Podľa neho by nešlo len o „ochranu ich vlastných legitímnych práv a záujmov, ale tiež o ochranu medzinárodného práva a spravodlivosti“.



Sánchez na tlačovej konferencii povedal, že napätie v oblasti obchodu by nemalo brániť spolupráci medzi EÚ a Čínou a možnému zbližovaniu vzťahov medzi Madridom a Pekingom a EÚ a Pekingom. Na začiatku stretnutia španielsky premiér vyhlásil, že Španielsko vníma Čínu ako partnera EÚ. Reuters pripomína, že EÚ ešte v roku 2019 označila Čínu za „partnera pre spoluprácu, ekonomického konkurenta a systematického rivala“.



Čína je podľa AFP štvrtým najväčším obchodným partnerom Španielska. Sánchez uviedol, že Španielsko a Európa majú výrazný obchodný deficit s Čínou, ktorý je potrebné odstrániť.



Si Ťin-pching podotkol, že Sánchez je už na tretej návšteve Číny za dva roky a dodal, že posilňovanie bilaterálnych vzťahov v súčasnom globálnom kontexte podporuje mier, stabilitu a prosperitu, píše Reuters.



Španielsky predseda vlády navštívil Čínu aj v septembri 2024 a vyzval EÚ, aby si premyslela plány ohľadom uvalenia ciel na čínske elektromobily a vyzval tiež na „spravodlivý obchod“. EÚ však uviedla, že clá sú potrebné na ochranu európskych výrobcov pred neférovou konkurenciou zo strany štátom podporovaných čínskych firiem.



Sánchez v stredu navštívil aj Vietnam, kde so svojím náprotivkom Pham Minh Chinhom podpísal spoločnú deklaráciu s cieľom posilniť vzťahy na úroveň komplexného strategického partnerstva.