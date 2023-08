Si Ťin-pching: Čína a Juhoafrická republika stoja na štartovacej čiare

Pretória 22. augusta (TASR) - Čína a Juhoafrická republika (JAR) stoja na novej historickej štartovacej čiare. Uviedol to v utorok čínsky prezident Si Ťin-pching. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dnes, stojac na novej historickej štartovacej čiare, sú dedičstvo priateľstva, prehlbovanie spolupráce a posilňovanie koordinácie spoločnými ašpiráciami oboch krajín a takisto dôležitými úlohami, ktoré nám zveril čas," povedal prezident v JAR.



Čínsky líder sa v JAR zúčastní na summite krajín zoskupenia BRICS, ktoré tvoria Brazília, Čína, Rusko, India a JAR.



Ide o prvé fyzické stretnutie predstaviteľov BRICS od začiatku pandémie koronavírusu. Ruský prezident Vladimir Putin sa zúčastní prostredníctvom videokonferencie, osobne ho bude zastupovať minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu v marci vydal na Putina zatykač v súvislosti s nezákonným deportovaním ukrajinských detí do Ruska. JAR ako signatárska krajina zmluvy o zriadení ICC by tak mala povinnosť ho na svojom území zatknúť.